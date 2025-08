ETV Bharat / state

धौलपुर में भारी बारिश से खरीफ की फसलें चौपट, गिरदावरी करा मुआवजे की मांग - CROPS RUINED BY RAIN IN DHOLPUR

Published : August 3, 2025

धौलपुर: जिले में लगातार बारिश से नदी, तालाब, झरने लबालब हैं. शहर से लेकर गांवों तक बाढ़ जैसे हालात हैं. भारी बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है. सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के सामने आई. खेत खलियान पानी से लबालब हैं. खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही है. इस बीच, मौसम विभाग अगस्त में भी भारी बारिश की चेतावनी दे डाली है, जो किसान और प्रशासन के लिहाज से चिंताजनक है. किसानों ने बताया कि खरीफ फसलें बुरी तरह बर्बाद हुई. बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का की फसलें पानी में डूबी है. मवेशी पालन पर भी संकट है. पानी से चारा बर्बाद हो गया. किसानों ने बताया कि इस बार मानसून समय से पहले आया. जून से बारिश शुरू हुई. जुलाई में बुवाई की, लेकिन फिर झमाझम का दौर शुरू हुआ. खेतों में अंकुरित हो रही फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई. लगातार दूसरी बार ऐसे हालात बने हैं. किसान फसल खराबे की गिरदावरी करा उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं. धौलपुर में खेत व घरों में भरा बारिश का पानी ... (ETV Bharat Dholpur)

