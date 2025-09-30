ETV Bharat / state

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, "सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ डांस कर रही थी. इस दौरान पंडाल में पारंपारिक गीत ओ मेरे ढोलना बज रहा था. सभी लोग डांस कर रहे थे, तभी अचानक सोनम लड़खड़ा कर गिर गई. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह नाटक कर रही है. वहां मौजूद लोगों में से कई लोग हंसने लगे, लेकिन जब वह बहुत देर तक नहीं उठी तो पंडाल में अफरा-तफरी मच गई."

खरगोन: नवरात्रि के गरबा उत्सव के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भीकनगांव तहसील के पलासी गांव में रविवार की रात गरबा कर रही 19 वर्षीय महिला अचानक जमीन पर गिरी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि महिला अपने पति के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने नृत्य कर रही है. डांस करते-करते महिला अचानक जमीन पर गिरी और उठने का प्रयास किया, लेकिन उठ नहीं सकी.

पति संग गरबा खेल रही महिला की मौत (ETV Bharat)

4 महीने पहले हुई थी शादी

सोनम की शादी इसी साल 1 मई को हुई थी. नवरात्रि के दौरान यह उसका पहला बड़ा पर्व था, जो वह अपने पति और परिवार के साथ मना रही थी. परिवार व रिश्तेदारों की मौजूदगी में जब उसे पति के साथ डांस के लिए बुलाया गया, तो सभी बेहद उत्साहित थे. लेकिन कुछ ही पलों में खुशी का यह माहौल मातम में बदल गया.

मौके पर ही चली गई जान

संत सिंगाजी मंदिर में मां दुर्गा के सामने गरबा करने के दौरान यह घटना घटी. बेहोशी की हालत में सोनम को उठाकर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार ने इसे सामान्य मौत मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराया. सोमवार की सुबह गांव में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया.

पत्नी संग पहली नवरात्रि बनी आखिरी याद

कृष्ण पाल यादव किसान हैं और परिवार के साथ गांव में रहते हैं. यह उनकी बहू की पहली नवरात्रि थी. घर-परिवार में उत्साह का माहौल था, लेकिन अचानक हुए इस हादसे ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया. पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. भीकनगांव के थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत ने बताया "पुलिस को घटना के मामले को विधिवत जानकारी नहीं मिली है. पूरा मामला सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है."

हार्ट अटैक के मौत के बढ़े मामले

इस मामले में इंदौर के हार्ट स्पेशलिस्ट विनीत पांडे का कहना है "लाइफस्टाइल में बदलाव और खानपान में बदलाव के कारण हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसकी कोई निश्चित उम्र अब तय मानी नहीं जा रही है. 15 साल से लेकर बढ़ती उम्र के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं. वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. फिलहाल, हार्ट अटैक की समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है कि अपने जीवन चर्या में बदलाव लाना और नियमित रूप से खानपान का ध्यान रखना. अल सुबह उठना और पूरी नींद लेना."