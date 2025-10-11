ETV Bharat / state

खरगोन भीकनगांव में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पलटी, नन्हे मासूमों को ग्रामीणों ने बचाया

खरगोन भीकनगांव में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 4:48 PM IST 2 Min Read