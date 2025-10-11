खरगोन भीकनगांव में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पलटी, नन्हे मासूमों को ग्रामीणों ने बचाया
स्कूल बस पलटने से 12 से अधिक बच्चे घायल, अनियंत्रित होकर खेत में जा घुसी बस, मचा हाहाकार
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2025 at 4:48 PM IST
खरगोन : भीकनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुरा में शनिवार को स्कूल बस पलट गई. ज्ञानदीप स्कूल की ये बस आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में बस में सवार करीब 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए. हालांकि, राहत की बात यह रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई है.
सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती
हादसे की जानकारी मिलते ही भीकनगांव पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला गया और तुरंत भीकनगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार अधिकांश बच्चों को हाथ, पैर और शरीर में हल्की खरोंचें आई हैं और सभी की हालत सामान्य है.
कैसे पलटी स्कूली बस?
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस की रफ्तार तेज थी, इसी दौरान चालक का नियंत्रण बस पर से हट गया, जिससे वह सड़क के किनारे पलट गई. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. कई अभिभावक को खबर मिलते ही उनका बुरा हाल हो गया और अस्पताल में अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को सड़क किनारे से हटवाया और ट्रैफिक बहाल कराया फिलहाल घटना को लेकर जांच जारी है. पुलिस बस चालक से पूछताछ कर रही है कि हादसा यांत्रिक खराबी से हुआ या लापरवाही से.
हो सकता था बहुत बड़ा हादसा
ग्रामीणों का कहना है कि बस अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी, गनीमत रही कि तुरंत आसपास के लोगों ने बच्चों को बाहर निकाल लिया नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी. ग्रामीण राजेश सिंह ने बताया, '' हादसे में 10-12 बच्चे घायल हुए हैं. जांच होनी चाहिए कि हादसा कैसे हुआ. यहां आए दिन सड़क हादसे होने लगे हैं, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है.''