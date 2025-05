ETV Bharat / state

निमाड़ी को राजभाषा बनाने की मांग, माखनलाल चतुर्वेदी ने दिया था जोशीला उपनाम - PADMA SHRI JAGDISH JOSHILA

पद्मश्री से सम्मानित जगदीश जोशीला ( President of India )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:40 PM IST 4 Min Read

इंदौर: खरगोन के साहित्यकार जगदीश जोशीला को मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया. जगदीश जोशीला को यह सम्मान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदार के लिए मिला है. पद्मश्री से सम्मानित जगदीश जोशीला गुरुवार को दिल्ली से इंदौर पहुंचे. यहां उन्होंने लोक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग उठाई. ग्रामीण अंचल की बोलियां और लोकभाषाएं आज भी क्षेत्रीय संवाद का सबसे प्रबल माध्यम है. यही वजह है कि हिंदी के साथ अब विभिन्न स्थानों पर लोक भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है. जिसके समर्थन में जगदीश जोशीला भी आगे आए. निमाड़ी को राजभाषा के लिए उठाई मांग जगदीश जोशीला ने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के अपेक्षित होने का दर्द साझा किया. उन्होंने कहा कि निमाड़ी मालवी जैसी लोक भाषाओं के अपेक्षित होने से हिंदी भाषा आहत महसूस कर रही है. लोक भाषण तभी समृद्ध होगी, जब राष्ट्रभाषा का सम्मान होगा. उन्होंने कहा वह निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं. अब जबकि उनके निमाड़ी उपन्यास की बदौलत भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है, तो वह निमाड़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए नए सिरे से मुहिम की शुरुआत करेंगे."

