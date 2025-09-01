खरगोन: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को खरगोन पहुंचे थे. नर्मदा के तट पर बसे इस ऐतिहासिक शहर महेश्वर ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया. भारी संख्या में नर्मदा के घाट पर पहुंचे प्रशंसकों ने आला रे आला सचिन आला! जैसे नारों से इस महानतम बल्लेबाज का वेलकम किया. तेंदुलकर के साथ में उनकी पत्नी डॉ. अंजलि और बेटी सारा तेंदुलकर भी मौजूद थीं. 19 सदस्यों के साथ आए सचिन का यह निजी प्रवास है, जहां वे 2 दिन रुकेंगे. वे सपरिवार अहिल्या फोर्ट स्थित हेरिटेज होटल में ठहरे हैं.

सचिन ने अहिल्याबाई की राजगद्दी का किया दीदार

खरगोन पहुंचे सचिन तेंदुलकर की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक बेताब नजर आए. चाहने वालों ने सचिन के साथ सेल्फी लेने की भरपूर कोशिश कि, जो सेल्फी नहीं ले पाए उन्होंने इस मेमोरेबल मोमेंट्स को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. कई प्रशंसकों ने उनके पैर भी छुए.

परिवार के साथ निजी प्रवास पर खरगोन आए हैं सचिन तेंदुलकर (ETV Bharat)

मास्टर ब्लास्टर ने अहिल्याबाई की राजगद्दी का दीदार किया और इसके बाद उन्होंने मां अहिल्येश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया. राजपरिवार की साधना और सेवा भावना से अभिभूत होकर सचिन ने वहां कुछ समय ध्यान भी किया. नर्मदा तट पर स्थित इस मंदिर परिसर की शांति और स्थापत्य कला ने तेंदुलकर परिवार को खासा प्रभावित किया.

नर्मदा दर्शन और नौका विहार का लिया आनंद

भारत रत्न सचिन तेंदुलकर परिवार सहित शाम को नर्मदा आरती में शामिल हुए. घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने मां नर्मदा के सौंदर्य को निहारा और फिर एक पारंपरिक नौका में सवार होकर नदी की लहरों के बीच कुछ पल बिताए. सचिन ने महेश्वर के प्राचीन किले और उसके भीतर बसे स्थापत्य स्थलों का भी दीदार किया. उन्होंने यहां की विरासत, शिल्प और इतिहास के प्रति गहरी रुचि दिखाई. इस दौरान उनके दीदार के लिए भारी मात्रा में पर्यटक और स्थानीय लोग भी मौजूद थे.

सचिन तेंदुलकर का खरगोन में हुआ भव्य स्वागत (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सचिन तेंदुलकर के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. एसडीओपी श्वेता शुक्ला, थाना प्रभारी जगदीश गोयल सहित पुलिस बल की टीम लगातार निगरानी में मुस्तैद थी. जानकारी के मुताबिक तेंदुलकर की यह यात्रा पूरी तरह से निजी है. इसलिए उन्होंने किसी मीडिया या सार्वजनिक कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी और अपने परिवार के साथ समय बिताया.