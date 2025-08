ETV Bharat / state

हरियाणा में जाट आरक्षण की आहट! 10 अगस्त को बैठक में होगा मंथन, भाईचारा सम्मेलन से होगी आंदोलन की तैयारी - HARYANA JAT RESERVATION

जाट आरक्षण पर मंथन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : August 3, 2025 at 10:22 AM IST | Updated : August 3, 2025 at 10:51 AM IST 2 Min Read

चरखी दादरी: हरियाणा में एक बार फिर से जाट आरक्षण की आहट शुरू हो गई है. जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा 10 अगस्त को रोहतक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी. इस बैठक में आरक्षण को लेकर मंथन होगा. वहीं, 24 अगस्त को हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में भाईचारा सम्मेलन करते हुए समाज के लोगों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट करने का भी प्रयास किया जाएगा. आंदोलन की तैयारी: चरखी दादरी की जाट धर्मशाला में जाट आरक्षण संघर्ष समिति पदाधिकारियों के अलावा, खाप प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान इन विषयों पर मंथन कर फैसला लिया गया है. बैठक का आयोजन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया और प्रदेशाध्यक्ष गंगाराम श्योराण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. इस दौरान जाट नेताओं ने कहा कि 24 अगस्त से विधानसभा स्तर पर भाईचारा सम्मेलन करते हुए आंदोलन का बिगुल बजाने की कवायद शुरू की जाएगी. 'आरक्षण हमारा अधिकार': खाप व संघर्ष समिति पदाधिकारियों की बैठक में जाटों को आरक्षण दिलाने के बारे में चर्चा की गई है. जाट नेताओं ने कहा कि आरक्षण उनका अधिकार है और वे फिर से अपने हकों को लाने की मुहिम शुरू करेंगे. भाईचारा सम्मेलन द्वारा समाज के लोगों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट करेंगे. आगामी 24 अगस्त से पूरे हरियाणा में भाईचारा सम्मेलन की श्रृंखला शुरू की जाएगी.

हरियाणा में जाट आरक्षण की आहट (Etv Bharat) संघर्ष जारी: यह सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होंगे और इनका मकसद सामाजिक एकता, सद्भाव और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना है. समिति का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातीय तनाव बढ़ रहे हैं. सम्मेलन का उद्देश्य समाज के राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट करना है. जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा. 'चौधरी छोटूराम की विचाराधारा को बढावा': उन्होंने कहा कि वोटों की राजनीति के कारण समाज में कुछ खामियां आ गई थी, जिससे भाईचारा प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि भाईचारा मजबूत करने के लिए वे प्रयासरत हैं. उनका मुख्य उद्देश्य है कि चौधरी छोटूराम की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए.

