खप्पर परंपरा: कवर्धा पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च
पुलिस ने कहा है कि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं. अगर किसी ने शांति व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 12:10 PM IST
कवर्धा: पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा पर महानवमी की पूजा धूमधाम के साथ की जा रही है. कबीरधाम जिले में भी लोग महानवमी की पूजा में जुटे हुए हैं. सुबह से ही दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जमा है. लोग बारी बारी से माता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. पुलिस ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं. अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो शांति व्यस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन की मदद करें.
शहर में निकाल गया फ्लैग मार्च: फ्लैग मार्च सीटी कोतवाली से शुरू होकर अंबेडकर चौक, गायत्री मंदिर चौक, सिग्नल चौक, लोहारा नाका, नवीन बाजार, पुराना नगर पालिका चौक, मुख्य मार्केट, ऋषभदेव चौक, सराफा लाइन, जमात मंदिर और राजमहल चौक सहित खप्पर भ्रमण के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा. सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए. फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन की ओर से ये संदेश दिया गया कि वो बिना किसी डर भय के धार्मिक आयोजनों का आनंद लें, पुलिस उनकी सुरक्षा में चौक चौबंद है.
दुर्गा पूजा के दौरान निकलने वाले खप्पर भ्रमण कवर्धा की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं. भीड़भाड़ को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. खप्पर परंपरा के दौरान किसी प्रकार का हुड़दंग या अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है: कृष्ण कुमार चंद्राकर, डीएसपी, कवर्धा
कबीरधार पुलिस की अपील: पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि खप्पर भ्रमण के दौरान सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें, यातायात नियमों का पालन करें और शांति बनाए रखें. पुलिस का कहना है कि परंपरा को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराने के लिए हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्या है खप्पर परंपरा: खप्पर परंपरा छत्तीसगढ़ के कवर्धा में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान है, जहां देवी या मां काली की पूजा में खप्पर (मिट्टी या नारियल के पात्र) का प्रयोग होता है. यह परंपरा भक्तों की आस्था, शक्ति, साहस, और महामारी से बचाव का प्रतीक है. कवर्धा में नवरात्रि के दौरान, देवी मां खप्पर के रूप में नगर भ्रमण करती हैं.
महतारी वंदन योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा कर्मी को मिल रहा हितग्राही लाभ
नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी: अबूझमाड़ में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद
महाअष्टमी पर छत्तीसगढ़ की खप्पर परंपरा, 7 काल 182 देवी देवता और 151 वीर बैतालों की मंत्रोच्चारणों के साथ विराजमान होगी खप्पर