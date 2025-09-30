ETV Bharat / state

खप्पर परंपरा: कवर्धा पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च

कवर्धा: पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्गा पूजा पर महानवमी की पूजा धूमधाम के साथ की जा रही है. कबीरधाम जिले में भी लोग महानवमी की पूजा में जुटे हुए हैं. सुबह से ही दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जमा है. लोग बारी बारी से माता के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं. शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला. पुलिस ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं. अगर कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो शांति व्यस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन की मदद करें.

शहर में निकाल गया फ्लैग मार्च: फ्लैग मार्च सीटी कोतवाली से शुरू होकर अंबेडकर चौक, गायत्री मंदिर चौक, सिग्नल चौक, लोहारा नाका, नवीन बाजार, पुराना नगर पालिका चौक, मुख्य मार्केट, ऋषभदेव चौक, सराफा लाइन, जमात मंदिर और राजमहल चौक सहित खप्पर भ्रमण के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा. सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए. फ्लैग मार्च के जरिए प्रशासन की ओर से ये संदेश दिया गया कि वो बिना किसी डर भय के धार्मिक आयोजनों का आनंद लें, पुलिस उनकी सुरक्षा में चौक चौबंद है.

शहर में फ्लैग मार्च (ETV Bharat)