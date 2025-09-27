ETV Bharat / state

नूंह में खानपुर घाटी श्मशान घाट विवाद बढ़ा, जांच के लिए पहुंचे एसडीएम, रास्ते में किया गया था अंतिम संस्कार

फिरोजपुर झिरका एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने खानपुर घाटी श्मशान घाट विवाद पर जांच कर शीघ्र समाधान का आदेश दिया.

Khanpur Ghati cremation ground
नूंह में खानपुर घाटी श्मशान घाट विवाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 27, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
नूंह: फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव खानपुर घाटी में बीच सड़क पर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया गया था. अंतिम संस्कार स्थल के पास ही स्कूल भी है, जिसे देखकर बच्चे घबरा गए थे. सूचना मिलते ही पिनगवां थाना प्रभारी सुभाष चंद मौके पर पहुंचे तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. मामले की शिकायत खानपुर घाटी ग्राम पंचायत के सरपंच ने फिरोजपुर झिरका के एसडीएम लक्ष्मी नारायण को की. शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की.

ग्राम सभा की बैठक में खोजा जायेगा समाधानः एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण ने बताया कि गांव के सरपंच, बीडीपीओ, थाना प्रभारी पिनगवां सुभाष चंद इत्यादि अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर दोनों समुदाय की बातों को सुना. इस दौरान उन्होंने बीडीपीओ को निर्देशित किया कि तुरंत प्रभाव से समस्या के समाधान खोजा जाए. एसडीएम ने बीडीपीओ की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक कर इस समस्या का समाधान खोजने का आदेश दिया है.

क्या बोले एसडीएमः एसडीएम ने कहा कि "मामले के संबंध में बीडीपीओ को ग्राम सभा की बैठक में आम लोगों से सलाह कर श्मशान के लिए स्थल तय करने के लिए कहा गया है. इस दौरान इस बात का ख्याल रखा जायेगा की अंतिम संस्कार करने में परेशानी नहीं हो."

खानपुर घाटी श्मशान घाट विवाद का निकलेगा समाधान (Etv Bharat)

एसडीएम ने अस्पताल और अनाज मंडी का निरीक्षण कियाः इसके अलावा एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने संयुक्त टीम के साथ अल आफिया हास्पिटल मांडीखेडा का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान डॉ. कृष्ण कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने मौजूद सभी स्टाफ को हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी आमजन को हॉस्पिटल में असुविधा न हो. इसके बाद उन्होंने अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका का निरीक्षण किया गया, जहां पर बाजरा की खरीद चल रही थी.

ये भी पढ़ें-नूंह: ग्राम सचिव की गिरफ्तारी के बाद अब SDM पर भी मामला दर्ज, स्टेनोकर्मी की तलाश कर रही पुलिस

