अब बीच सड़क उमेश-चैंपियन में गाड़ी विवाद, बढ़ा टकराव, दोनों ने दर्ज कराया मुकदमा - UMESH KUMAR CHAMPION CLASH

खानपुर विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक चैंपियन. ( ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 5:10 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:18 PM IST

लक्सर/रुड़की: हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन फिर आमने-सामने हैं. दोनों के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दोनों के वाहनों की बीच सड़क पर टक्कर हुई है. दोनों की गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं. इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक भी आमने-सामने आ गए. हालांकि, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे. इस घटना के बाद दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है. विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली में तहरीर दी है. जबकि प्रणव सिंह चैंपियन ने मंगलौर कोतवाली में शिकायत की है. प्रणव सिंह चैंपियन के ड्राइवर की तहरीर पर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ मंगलौर कोतवाली में एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है. शुक्रवार को हुआ दोनों में विवाद: दरअसल, ये पूरा मामला शुक्रवार (9 मई) का है. खानपुर विधायक उमेश कुमार का आरोप है कि वो लक्सर की तरफ से आ रहे थे. बहादरपुर फाटक के बाद जैसी ही सोलानी पुल आया, तभी पीछे से बहुत तेजी के साथ एक फॉर्च्यूनर आई, जिसने उनकी गाड़ी को अचानक से ओवरटेक करने का प्रयास किया. इस वजह से उनकी गाड़ी भी डिसबैलेंस हो गई थी. फॉर्च्यूनर के जाने के बाद एक और स्कॉर्पियो तेजी के साथ पीछे से आई. उमेश कुमार का आरोप है कि ओवरटेक करते समय स्कॉर्पियो के सामने अचानक से एक डंपर आ गया था. उस डंपर से बचने के चक्कर में स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने विधायक उमेश कुमार की गाड़ी में टक्कर मारी. विधायक उमेश कुमार का कहना है कि उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है. खानपुर विधायक उमेश कुमार का दावा है कि फॉर्च्यूनर में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन आगे बैठे हुए थे. इसके बाद दोनों गाड़ियों ने बैठे लोगों ने भी उनके साथ बदतमीजी की और दोनों गाड़ी इसी तरह से आगे निकल गई. फॉर्च्यूनर में बैठे थे चैंपियन: उमेश कुमार का आरोप है कि लंढ़ौरा तक इसी तरह चलता रहा. उन्होंने भी दोनों गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया है. उमेश कुमार ने पुलिस से सीसीटीवी कैमरे की जांच कराने को कहा है, ताकि पता चल सके है कि सोलानी से लेकर लंढौरा तक कौन बदतमीजी कर रहा था. उमेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. लक्सर कोतवारी प्रभारी प्रभारी राजीव रोधन ने बताया कि पूर्व विधायक चैंपियन समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. प्रणव सिंह चैंपियन का बयान: वहीं, इस मामले पर प्रणव सिंह चैंपियन का भी बयान आया है. चैंपियन का आरोप है कि विधायक उमेश कुमार अपनी निजी गाड़ियों पर पुलिस लिखकर घूम रहा है, इसका जिक्र उन्होंने अपनी तहरीर में भी किया है.

