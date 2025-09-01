ETV Bharat / state

दूध नॉनवेज होता है? खंडवा में वीगन ज्ञान का प्रचार करते युवक का पुलिस रेस्क्यू - KHANDWA POSTER CONTROVERSY

खंडवा में युवक के पोस्टर पर हिंदू संगठनों का विरोध, दूध को मांसाहार बताने पर भड़के हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, पुलिस ने शांत कराया मामला.

KHANDWA POSTER CONTROVERSY
दूध को मांसाहार बताने वाला पोस्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 2:27 PM IST

5 Min Read

खंडवा: भारत जैसे देश में जहां धर्म, परंपरा और आस्था का गहरा संबंध हमारी जीवनशैली से जुड़ा है. यहां किसी भी धार्मिक मान्यता को चुनौती देना अक्सर विवाद का कारण बन जाता है. बात जब धर्म के बाद गौवंश पर आए, तो विवाद की आग को हवा मिलने में देरी नहीं लगती है. कुछ इसी तरह का हंगामा मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार शाम को देखने मिला. जब एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर सड़क किनारे खड़ा था. युवक के हाथ में पोस्टर और उस पर लिखी बातों को देखकर हिंदू संगठन आग बबूला हो गए. जिसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जाकर युवक को समझाइश दी और पुलिस ने मामला शांत कराया.

खंडवा में हिंदू संगठन और युवक के बीच

जब युवक द्वारा पोस्टर लेकर बीच रास्ते विरोध करने की बात विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को पता चली, जिसके बाद अनिमेश जोशी और हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे. युवक से जब उन्होंने इस पोस्टर के बारे में सवाल किया तो वहां जमकर बहस होने लगी. स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर इकट्ठी हो गई. दरअसल, युवक जिस पोस्टर को लेकर सड़क पर खड़ा था, उस पर लिखा था "दूध मांसाहार है". इन लाइनों को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध जताया.

खंडवा में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन (ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति का अ​भिन्य हिस्सा

मामले में हिंदू संगठनों का कहना है कि दूध न केवल भारतीय संस्कृति का अ​भिन्य हिस्सा है, ब​ल्कि धा​र्मिक अनुष्ठानों में इसका अत्यंत पवित्र महत्व है. यज्ञ, पूजा, अभिषेक, हवन और मंत्रोच्चार में भी दूध का प्रयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है. इसे सात्विक आहार माना गया है और गाय के दूध को अमृतज की उपमा दी गई है. ऐसे में दूध को मांसाहार बताना धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार है.

विहिप के पदाधिकारी अनिमेश जोशी ने कहा "यह युवक राहुल चौहान आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है. वह किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है. लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा था. हाथ में पोस्टर लेकर यह बताने का प्रयास कर रहा था कि दूध शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होता है. हमने उसे समझाया है कि हमारी परंपराओं और आस्थाओं से खिलवाड़ न करे. अगर भविष्य में उसने ऐसा दोबारा किया, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे."

KHANDWA HINDU ORGANIZATIONS ANGRY
खंडवा में युवक के पोस्टर पर बवाल (ETV Bharat)

दूध और हिंदू परंपरा एक आध्यात्मिक रिश्ता

​हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा का कहना है कि "हिंदू धर्म में दूध को अमृत की उपमा दी गई है. यज्ञ, हवन, पूजा, अभिषेक, जन्म और मृत्यु संस्कार और हर धार्मिक अनुष्ठान में दूध का विशेष महत्व है. दूध का पंचामृत में विशेष स्थान है. भगवान ​​शिव का अ​भिषेक, श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में, जन्माष्टमी और ​शिवरात्रि में भी दूध का उपयोग श्रद्धा के साथ किया जाता है. आयुर्वेद में भी दूध को सात्विक भोजन माना गया है. जो मन की शूद्धि और आध्या​त्मिक उन्नति के लिए लाभकारी है."

पुलिस ने संभाला मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए रामेश्वर चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. इस बीच डायल 100 पुलिस भी पहुंच गई थी. इसके बाद युवक को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. वहीं मामल में चौकी प्रभारी एसआई सुभाष नावड़े ने बताया कि "युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है."

KHANDWA POSTER MILK NON VEGETARIAN
पुलिस ने युवक को दी समझाइश (ETV Bharat)

क्या होता है वीगन, किन उत्पादों का करते हैं इस्तेमाल

आपने वीगन के बारे में खूब सुना होगा. नॉनवेज और वेजेटेरियन के बाद एक तबका वीगन वाला भी है. वीगन का मतलब ऐसा खाना नहीं खाया जाता, जो जानवरों से प्राप्त हो. जैसे. मछली, अंडा, चिकन, दूध, शहद को वीगन की कैटेगरी में रखा गया है. वीगन वाले लोग जानवरों से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं. यहां तक कि ऊन, रेशम, चमड़ा और मोती का भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं. वीगन वाले लोग पौधों पर आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं.

वीगन वाले उत्पाद

वीगन में फल, अनाज, नट और बीज से बने उत्पाद शामिल होते हैं. वहीं वीगन वाले बादाम दूध, सोया दूध का इस्तेमाल करते हैं. वे गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं करते.

इन देशों में गाय-भैंस के दूध को मानते हैं मांसाहारी

वहीं वीगन वालों के अलावा कई लोग दूध को मांसाहारी मानते हैं. इसके पीछे उनका मानना होता है, कि दूध जानवर के शरीर से निकलता है. जिससे वह मांसाहारी है. हालांकि यह एक प्रकार की भ्रांति है. जबकि दूध मांसाहारी नहीं है. भारत में कुछ लोगों के अलावा यूरोप, रूस, अमेरिका, मेक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील और फिलीपींस देश दूध को मांसाहारी मानते हैं. इसकी वजह है कि इन देशों में गाय को दिए जाने वाला हरा चारा, को वे नॉन वेजटेरियन मानते हैं.

खंडवा: भारत जैसे देश में जहां धर्म, परंपरा और आस्था का गहरा संबंध हमारी जीवनशैली से जुड़ा है. यहां किसी भी धार्मिक मान्यता को चुनौती देना अक्सर विवाद का कारण बन जाता है. बात जब धर्म के बाद गौवंश पर आए, तो विवाद की आग को हवा मिलने में देरी नहीं लगती है. कुछ इसी तरह का हंगामा मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार शाम को देखने मिला. जब एक युवक हाथ में पोस्टर लेकर सड़क किनारे खड़ा था. युवक के हाथ में पोस्टर और उस पर लिखी बातों को देखकर हिंदू संगठन आग बबूला हो गए. जिसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने जाकर युवक को समझाइश दी और पुलिस ने मामला शांत कराया.

खंडवा में हिंदू संगठन और युवक के बीच

जब युवक द्वारा पोस्टर लेकर बीच रास्ते विरोध करने की बात विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को पता चली, जिसके बाद अनिमेश जोशी और हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे. युवक से जब उन्होंने इस पोस्टर के बारे में सवाल किया तो वहां जमकर बहस होने लगी. स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर इकट्ठी हो गई. दरअसल, युवक जिस पोस्टर को लेकर सड़क पर खड़ा था, उस पर लिखा था "दूध मांसाहार है". इन लाइनों को लेकर हिंदू संगठन ने विरोध जताया.

खंडवा में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन (ETV Bharat)

भारतीय संस्कृति का अ​भिन्य हिस्सा

मामले में हिंदू संगठनों का कहना है कि दूध न केवल भारतीय संस्कृति का अ​भिन्य हिस्सा है, ब​ल्कि धा​र्मिक अनुष्ठानों में इसका अत्यंत पवित्र महत्व है. यज्ञ, पूजा, अभिषेक, हवन और मंत्रोच्चार में भी दूध का प्रयोग हजारों वर्षों से होता आ रहा है. इसे सात्विक आहार माना गया है और गाय के दूध को अमृतज की उपमा दी गई है. ऐसे में दूध को मांसाहार बताना धार्मिक आस्था पर सीधा प्रहार है.

विहिप के पदाधिकारी अनिमेश जोशी ने कहा "यह युवक राहुल चौहान आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है. वह किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है. लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की भड़काऊ बातें कर रहा था. हाथ में पोस्टर लेकर यह बताने का प्रयास कर रहा था कि दूध शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी होता है. हमने उसे समझाया है कि हमारी परंपराओं और आस्थाओं से खिलवाड़ न करे. अगर भविष्य में उसने ऐसा दोबारा किया, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे."

KHANDWA HINDU ORGANIZATIONS ANGRY
खंडवा में युवक के पोस्टर पर बवाल (ETV Bharat)

दूध और हिंदू परंपरा एक आध्यात्मिक रिश्ता

​हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा का कहना है कि "हिंदू धर्म में दूध को अमृत की उपमा दी गई है. यज्ञ, हवन, पूजा, अभिषेक, जन्म और मृत्यु संस्कार और हर धार्मिक अनुष्ठान में दूध का विशेष महत्व है. दूध का पंचामृत में विशेष स्थान है. भगवान ​​शिव का अ​भिषेक, श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं में, जन्माष्टमी और ​शिवरात्रि में भी दूध का उपयोग श्रद्धा के साथ किया जाता है. आयुर्वेद में भी दूध को सात्विक भोजन माना गया है. जो मन की शूद्धि और आध्या​त्मिक उन्नति के लिए लाभकारी है."

पुलिस ने संभाला मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए रामेश्वर चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. इस बीच डायल 100 पुलिस भी पहुंच गई थी. इसके बाद युवक को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए. वहीं मामल में चौकी प्रभारी एसआई सुभाष नावड़े ने बताया कि "युवक को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है."

KHANDWA POSTER MILK NON VEGETARIAN
पुलिस ने युवक को दी समझाइश (ETV Bharat)

क्या होता है वीगन, किन उत्पादों का करते हैं इस्तेमाल

आपने वीगन के बारे में खूब सुना होगा. नॉनवेज और वेजेटेरियन के बाद एक तबका वीगन वाला भी है. वीगन का मतलब ऐसा खाना नहीं खाया जाता, जो जानवरों से प्राप्त हो. जैसे. मछली, अंडा, चिकन, दूध, शहद को वीगन की कैटेगरी में रखा गया है. वीगन वाले लोग जानवरों से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं. यहां तक कि ऊन, रेशम, चमड़ा और मोती का भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं. वीगन वाले लोग पौधों पर आधारित उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं.

वीगन वाले उत्पाद

वीगन में फल, अनाज, नट और बीज से बने उत्पाद शामिल होते हैं. वहीं वीगन वाले बादाम दूध, सोया दूध का इस्तेमाल करते हैं. वे गाय या भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं करते.

इन देशों में गाय-भैंस के दूध को मानते हैं मांसाहारी

वहीं वीगन वालों के अलावा कई लोग दूध को मांसाहारी मानते हैं. इसके पीछे उनका मानना होता है, कि दूध जानवर के शरीर से निकलता है. जिससे वह मांसाहारी है. हालांकि यह एक प्रकार की भ्रांति है. जबकि दूध मांसाहारी नहीं है. भारत में कुछ लोगों के अलावा यूरोप, रूस, अमेरिका, मेक्सिको, थाईलैंड, ब्राजील और फिलीपींस देश दूध को मांसाहारी मानते हैं. इसकी वजह है कि इन देशों में गाय को दिए जाने वाला हरा चारा, को वे नॉन वेजटेरियन मानते हैं.

Last Updated : September 1, 2025 at 2:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KHANDWA POSTER MILK NON VEGETARIANKHANDWA HINDU ORGANIZATIONS ANGRYMILK NON VEGETARIANKHANDWA MILK POSTER CONTROVERSYKHANDWA POSTER CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

एमपी टू पंजाब अवैध हथियारों की तस्करी, STF के ईनामी बदमाश बुरहानपुर में धरे

रतलाम में जीतू पटवारी की गाड़ी पर पत्थरबाजी, ड्राइवर ने हाई स्पीड में दौड़ाई कार

कुख्यात बदमाश सलमान लला की सीहोर में डूबने से मौत, क्राइम ब्रांच पर एनकाउंटर के आरोप

गणेश उत्सव में हाथियों को दावत, STR में 8 दिनों तक खूब मजे किए, रिफ्रेश होकर करेंगे गश्ती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.