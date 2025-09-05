ETV Bharat / state

खंडवा में नर्मदा नदी उफान पर, 2 बांधों के 33 गेट खोले गये, अलर्ट पर जिला प्रशासन - KHANDWA NARMADA RIVER OVERFLOW

मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, इंदिरा सागर बांध के 12 और ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोले गए.

इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 3:01 PM IST

खंडवा: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है. खंडवा में ऊपरी क्षेत्रों से आ रहे अतिरिक्त पानी के कारण ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है. गुरुवार को इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए, जबकि ओंकारेश्वर बांध के 23 में से 21 गेट को 35.5 मीटर तक उठाए गए हैं. इनमें से 10 हजार 533 क्यूमेक्स पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का प्रवाह बेहद तेज हो गया है.

162 मीटर पहुंचा नर्मदा का जलस्तर

वर्तमान में नर्मदा नदी का जलस्तर 162.500 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से सिर्फ डेढ़ (1.5) मीटर नीचे है. जलाशयों की क्षमता भर जाने के चलते बांध प्रबंधन को पानी छोड़ना पड़ा है. गौरतलब है कि यह केवल दो दिनों में पांचवां मौका है जब बांध के गेट खोले गए हैं.

खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 21 गेट खोले गए (ETV Bharat)

कई बांध के खोले गए गेट

जानकारी के अनुसार, ओंकारेश्वर से आगे खंडवा और खरगोन जिलों में नर्मदा किनारे बसे गांवों और कस्बों के लिए स्थिति गंभीर होती जा रही है. अगर बारिश का सिलसिला नहीं थमता है तो गेटों की ऊंचाई या संख्या और बढ़ाई जा सकती है, ऐसे में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है. प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती का आदेश

संभावित आपदा को देखते हुए खंडवा और खरगोन प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन टीम लगातार हालात पर नजर रख रही है. दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने सभी थानों को निर्देशित किया है कि नर्मदा किनारे रिहायशी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड सहित स्थानीय गोताखोरों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है. ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को सतर्क रहने और किसी भी घटना की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए गए हैं.

12.4 मिलीमीटर हुई औसत वर्षा

खंडवा में बीते 24 घंटों में 12.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है. अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि "पिछले चौबीस घंटे में खंडवा तहसील में 22 मिलीमीटर, हरसूद तहसील में 8, पंधाना में 26 और पुनासा में 3 तथा खालवा तहसील में 3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है."

साल 2025 में अब तक खंडवा तहसील में 748 मिलीमीटर, हरसूद तहसील में 556 मिलीमीटर, पंधाना तहसील में 520 मिलीमीटर, पुनासा तहसील में 605 मिलीमीटर और खालवा तहसील में 738 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है. उल्लेखनीय है कि खंडवा की औसत वर्षा प्रतिवर्ष 808 किलोमीटर है.

