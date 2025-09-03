ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सिमी का स्लीपर सेल सक्रिय, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का बेटा पिस्टल के साथ दबोचा - KHANDWA ATS AND POLICE RAID

खंडवा में महाराष्ट्र एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सिमी से जुड़े रहे 4 सदस्यों को उठाया. एक युवक से हथियार बरामद.

Khandwa ats and police raid
खंडवा में सिमी से जुड़े 4 सदस्यों को उठाया (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:36 PM IST

खंडवा : प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व सदस्यों को लेकर महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बड़ी कार्रवाई की. एटीएस ने स्थानीय पुलिस के साथ सिमी के पूर्व 4 सदस्यों से पूछताछ की. इसमें से एक को पूछताछ कर छोड़ दिया. वहीं, सिमी आतंकी रहे अकील खिलजी के बेटे से पिस्टल जब्त की. खंडवा में गुलमोहर कॉलोनी निवासी मोहम्मद जमील पिता अकील खिलजी को रेलवे माल गोदाम के पास देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया. उस पर आर्म्स एक्ट में कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया.

भोपाल में मुठभेड़ में मारे गए थे सिमी के 7 आतंकी

आरोपी जमील खिलजी का पिता अकील खिलजी प्रतिबंधित संगठन सिमी का सदस्य था. वह नवंबर 2016 को भोपाल सेंट्रल जेल के एक पुलिसकर्मी की हत्या कर फरार हुआ था. पुलिस मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन सिमी के 7 सदस्यों को मार गिराया था, जिसमे 5 आतंकियों में से अकील खिलजी सहित अमजद खान, जाकिर हुसैन, मोहम्मद सालिक, शेख महबूब थे. खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी में महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस की टीम ने दो दिन तक सर्चिंग की.

खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय (ETV BHARAT)

खंडवा में एटीएस ने सिमी से जुड़े 4 लोगों को उठाया

पुलिस ने सिमी से जुड़े रहे 4 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया. चारों से अलग-अलग पूछताछ की गई. इधर, आईबी की टीम भी सक्रिय रही. इससे शहर में हड़कंप मचा रहा. शहर में एक साल एक माह बाद एटीएस की कार्रवाई हुई. बता दें कि भोपाल एटीएस ने 4 जुलाई 2024 को सलूजा कॉलोनी में कार्रवाई की थी. आरोपी फैजान शेख (34) को गिरफ्तार किया था. उस पर आतंकी संगठन सिमी से संपर्क रखने का आरोप था. फैजान पर आरोप था कि वह लोन वुल्फ अटैक (बिना किसी पार्टनर) के योजना बना रहा था.

Khandwa ats and police raid
मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का बेटा पिस्टल के साथ दबोचा (ETV BHARAT)

स्लीपर सेल एक्टिव करने की तैयारी में सिमी

सूत्रों के अनुसार सिमी के स्लीपर सेल सक्रिय हो गए हैं. इस पर पुलिस व जांच एजेंसियों की नजर है. शहर में एक साल पहले भोपाल एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई के बाद यह बात सामने आई थी. इसके बाद अब फिर से एक आरोपी को पकड़ा जाना, इसी ओर इशारा कर रहा है. हालांकि पुलिस व जांच एजेंसियों की सक्रियता से इनके मंसूबों पर अब तक पानी फिरता आ आया है. इस मामले में खंडवा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय का कहना है "सिमी आतंकी अकील खिलजी का बेटा जमील पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया. उससे पूछताछ की जा रही है."

