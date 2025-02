ETV Bharat / state

'मेरे चाय के कप में तूफान आया, भारत में चोरों ने मुझे बर्बाद कर दिया' इजराइली महिला ने ऐसा क्यों कहा - KHANDWA ISRAELI TOURIST BAG STOLEN

यह जान उनके होश उड़ गए. आसपास तलाशने पर भी जब बैग नहीं मिला तो मांधाता थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी. घटना के बाद सिगलाइट केसलर की दोस्त अमी बार ने कहा, STORM COMES IN MY CUP OF TEA, INDIAN THIEVES RUINED ME. यानी 'मेरे चाय के कप में तूफ़ान आया, भारत में चोरों ने मुझे बर्बाद कर दिया.'

झाडियों में मिले क्रेडिट कार्ड व अन्य दस्तावेज

मांधाता पुलिस ने रात करीब 10.25 बजे अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. जेपी चौक के साथ ही झूला पुल, कुबेर भंडारी सहित आसापास के क्षेत्र में सर्चिंग की. मंगलवार को सुबह गजानन आश्रम के पास गली में झाडियों में एक बैग मिला जिसमें दो क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट मिला.

मामले की जांच कर रहे है मांधाता थाने के एसआइ आरडी यादव ने बताया कि "दस्तावेज इजराईल के नागरिक को सौंप दिए गए हैं. दूसरे बैग में इजराइल की सिम लगे दो मोबाइल, 250 डॉलर और 10 हजार रुपए है. चोर की तलाश की जा रही है.