खंडवा में सजेगी सुरों की महफिल, गीतकार प्रसून जोशी को मिलेगा किशोर कुमार सम्मान

इंदौर: जान-माने गीतकार प्रसून जोशी को गीत लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस वर्ष का किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खंडवा में आयोजित एक समारोह में 14 अक्टूबर को जोशी को सम्मानित करेंगे. भारतीय सिनेमा जगत के हरफनमौला सितारे किशोर कुमार की स्मृति में प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन खंडवा के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.

इस बार यह आयोजन 13-14 अक्टूबर को पुलिस ग्राउंड खंडवा में किया जाएगा. दोनों दिनों की प्रस्तुतियों का शुभारंभ शाम 7 बजे से होगा. कार्यक्रम संचालक व राज्य संस्कृति विभाग के निर्देशक एनपी नामदेव ने बताया "पहले दिन 13 अक्टूबर को स्थानीय किशोर गायकों द्वारा सुगम संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इसी दिन इंदौर के अनिल शर्मा एवं बैंड कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए किशोर कुमार के यादगार नगमे पेश करेंगे. खंडवा महान गायक किशोर कुमार का जन्मभूमि है."

सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद

निर्देशक एनपी नामदेव ने बताया "मुख्य समारोह 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होगा. यहां सीएम यादव साल 2024 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मुंबई के जाने माने गीतकार, कवि और लेखक प्रसून जोशी को सम्मानित करेंगे. इस अवसर पर मुंबई के हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा किशोर कुमार के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी. समारोह में संगीत के साधक एवं कलाप्रेमी श्रोताओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा.

इन हस्तियों को दिया जाता है सम्मान

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार हर साल किशोर कुमार अवॉर्ड से उन हस्तियों को सम्मान करती है, जिन्होंने गीत लेखन, कला, पटकथा लेखन और फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो. इस सम्मान को पाने वालों की लिस्ट लंबी है. गायक प्रसून जोशी से पहले ऋषिकेश मुखर्जी, नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, कैफी आजमी सहित आदि लोगों के नाम शामिल है. वैसे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी करेंगे.