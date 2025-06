ETV Bharat / state

पिंक साड़ी-सोने का हार पहन एग्जाम हॉल पहुंची MLA मैडम, BSW की परीक्षा देती नजर आईं - KHANDWA MLA KANCHAN TANVE BSW EXAM

MLA मैडम ने दिया BSW का एग्जाम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 15, 2025 at 8:06 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 8:25 AM IST 4 Min Read

खंडवा: जब पढ़ने की जिद हो, तो न उम्र मायने रखती है और न ही ओहदा. आमतौर पर लोग मानते हैं कि एक बार राजनीति में आ गए तो पढ़ाई-लिखाई पीछे छूट जाती है. लेकिन खंडवा विधानसभा सीट से विधायक कंचन तनवे ने इस धारणा को नकारते हुए यह साबित कर दिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और न ही कोई पद इसके आड़े आता है. जनसेवा के साथ शिक्षा को भी समान रूप से महत्व देते हुए उन्होंने एक बार फिर से कलम थामी है. वर्तमान में वे BSW (बैचलर ऑफ सोशल वर्क) के तीसरे वर्ष की परीक्षा में भाग ले रही हैं और जल्द ही स्नातक की डिग्री पूरी करने की दिशा में अग्रसर हैं. बेटी ने ​खिलाया दही शक्कर

विधायक कंचन तनवे का 14 जून को जन्मदिन आता है. जन्मदिन मनाने को लेकर एक दिन पहले ही कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली ​थी. शहर भर में पोस्टर व बैनर लगा दिए थे. इधर जन्मदिन की खु​​शियों के बीच विधायक तनवे के दिन की शुरूआत पढ़ाई से हुई. सुबह जल्दी उठकर एक छात्र की तरह परीक्षा की तैयारी की. मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, इस बीच कार्यकर्ताओं की घर पर भीड़ लगी रही. सुबह से उनकी बधाई स्वीकार कर सुबह 9:30 बजे परीक्षा देने रवाना हो गईं. घर पर बेटी ने अपनी मां को दही शक्कर ​खिलाकर रवाना किया. खंडवा विधायक कंचन तनवे ने दिया एग्जाम (ETV Bharat)

Last Updated : June 15, 2025 at 8:25 AM IST