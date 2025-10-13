ETV Bharat / state

'पल-पल दिल के पास तुम रहती हो', किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर सजी सुरों की महफिल

खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर फैंस ने दी श्रद्धांजलि. संगीत के साथ किशोर दा को किया याद. दूध जलेबी का लगाया भोग.

FANS PAID TRIBUTE TO KISHORE DA
खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर फैंस ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 2:54 PM IST

खंडवा: हिंदी सिनेमा के अभिनेता, संगीतकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार की सोमवार 13 अक्टूबर को पुण्यतिथि है. इस मौके पर उनके जन्मस्थान खंडवा में सुरों की एक अनुपम महफिल सजी. शहरभर के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए उनके प्रशंसकों ने श्रद्धा और संगीत के साथ इस महान कलाकार को नमन किया. सुबह से ही किशोर कुमार की समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. उनके अनन्य प्रशंसकों ने परंपरा के अनुसार दूध-जलेबी का भोग लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की.

किशोर दा को दूध-जलेबी का लगाया भोग
यह भोग हर वर्ष किशोर प्रेमियों द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि खंडवा में यह माना जाता है कि किशोर दा को दूध-जलेबी अत्यंत प्रिय थी. समाधि परिसर में किशोर प्रेमियों ने, पल-पल दिल के पास तुम रहती हो, छुकर मेरे मन को, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी का सफर, तेरे बिना जिंदगी से कोई ​शिकवा तो नहीं, नीले नंबर जैसे अमर गीत गाकर सुरों से श्रृंद्धाजलि दी. इस दौरान पुरा माहौल किशोर मय हो गया. इस बीच खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे, इंदौर से भाजपा नेता निशांत खरे भी किशोर समाधि पहुंचे. उन्होंने श्रद्धांजलि देकर दूध जलेबी का भोग लगाया.

किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर सजी सुरों की महफिल (ETV Bharat)

पुलिस ग्राउंड पर संगीत निशा
इस वर्ष संस्कृत विभाग भोपाल द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है. सोमवार को शाम में पुलिस ग्राउंड पर संगीत निशा का कार्यक्रम होगा जिसमें खंडवा और इंदौर के कलाकार गीतों की प्रस्तुति देंगे. इसके पूर्व पर समाधि स्थल पर सुबह सुरमई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा.

प्रसिद्ध गीतकार लेखक प्रसून जोशी होंगे सम्मानित
14 अक्टूबर को 14 अक्टूबर को पुलिस ग्राउंड पर शाम 7 बजे देश के प्रसिद्ध गीतकार लेखक प्रसून जोशी को किशोर कुमार राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंत्री विजय शाह,सांसद, विधायक, महापौर सम्मानित करेंगे. इस अवसर पर देश के महान गायक कलाकार हेमंत कुमार मुंबई की आर्केस्ट्रा के साथ किशोर दा के एवं अन्य गीतों को गाकर दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

पुण्यतिथि पर ही दिया जाए सम्मान
किशोर कुमार के फैन डॉ निशांत खरे ने कहा, ''किशोर कुमार हमारे बीच नहीं है ऐसा हो नहीं सकता. भारत में जब भी संगीत का नाम लिया जाएगा किशोर कुमार का नाम जरूर आएगा. हमें उम्मीद है सरकार उनकी समाधि स्थल को और भव्य बनाने की पूरी कोशिश करेगी.'' किशोर दा के फैन्स का कहना है, ''13 अक्टूबर को किशोर दा की पुण्यतिथि है. उनके नाम से दिया जाने वाला किशोर सम्मान इसी दिन दिया जाना चाहिए. लेकिन सरकार एक दिन बाद कार्यक्रम करके सम्मान देती है, जो उचित नहीं है.

