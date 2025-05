ETV Bharat / state

जंगली बूटी से कलाबाई ने बनाई इंटनेशनल कंपनी, डॉलर में करेंगी महिलाएं कमाई - KHANDWA 500 WOMEN CULTIVATING HERBS

कलाबाई ने जंगली जड़ी-बुटियों की बना डाली इंटनेशनल कंपनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 5:49 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 5:56 PM IST 3 Min Read

खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा के एक छोटे से गांव जलकुआं की रहने वाली कलाबाई बामने ने अपने दृढ़ संकल्प और कुछ कर गुजरने के जज्बे की बदौलत अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने अपने नवाचार की बदौलत 500 और महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कलाबाई ने एक साधारण महिला के सफर से लखपति दीदी तक का सफर तय किया है. आज कलाबाई अपने इसी मुकाम के चलते लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गई हैं. जंगल के खजाने से शुरू हुआ सफर कलाबाई बामने ने अपने आसपास के जंगलों में औषधीय जड़ी-बूटियों की प्रचुरता को पहचाना और इसे अवसर में बदलने का फैसला किया. उन्होंने सीमित संसाधनों और जानकारी के अभाव में उपेक्षित इन प्राकृतिक खजानों को मूल्यवान बनाने के लिए अपने जैसी महिलाओं के एक समूह के साथ कृषि नमामि आजिविका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी. इस कंपनी ने औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की संगठित खेती और संग्रहण को बढ़ावा दिया, जिसने आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के नए द्वार खोल दिए हैं. विदेशियों का खींच रहा ध्यान (ETV Bharat) 500 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर कलाबाई ने अपने इस स्किल का इस्तेमाल समाज की अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में किया. उन्होंने 500 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी इस कंपनी के साथ जोड़ा. उन्होंने महिलाओं को मोरिंगा (सुरजना), तुलसी, अश्वगंधा, और स्टीविया जैसे औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती का प्रशिक्षण दिया और बाजार से जोड़ा. आज इनमें से प्रत्येक महिला सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमा रही है, जिसने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया बल्कि सामाजिक रूप से भी एक नई पहचान दी. 500 महिलाएं बनी आत्मनिर्भर (ETV Bharat) कुसुम की खेती से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान नवाचार की दिशा में कलाबाई बामने ने महिलाओं के साथ कुसुम (सैफ्लावर) की जैविक खेती को अपनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया. इसकी खेती से बने प्राकृतिक रंग और दवाइयों ने न केवल भारत में विशेषज्ञों का ध्यान खींचा बल्कि जापान और जर्मनी जैसे देशों के आयुर्वेद और खाद्य उद्योगों की भी रुचि हासिल की. 100 एकड़ के डेमो प्लॉट की सफलता के बाद अब कंपनी को 1000 एकड़ में खेती का प्रस्ताव मिला है. जल्द ही यह वैश्विक निर्यात के लिए तैयार हो जाएगी. जंगली पौधों से तैयार कर रही आयुर्वेदिक औषधि (ETV Bharat) छतरपुर की अभिलाषा का बिजनेस माइंड, घर बैठे पैसे कमाने का महिलाएं ले रहीं आईडिया

बुरहानपुर के केला व हल्दी के बाद अब अगरबत्ती की धूम, रूस भी हुआ कायल एक महिला आगे बढ़े तो समाज आगे बढ़े कलाबाई बामने का मानना है कि एक महिला की प्रगति पूरे समाज की प्रगति का आधार बनती है. उनकी यह सोच उनकी कंपनी की हर सदस्य में झलकती है, जो आज न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही हैं. उनके इस प्रयास ने साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही दिशा के साथ कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है.

