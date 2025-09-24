ETV Bharat / state

खंडवा में कब्र खोदने वाला निकला कुख्यात अपराधी, अमावस्या पर तांत्रिक क्रिया को निकाली बॉडी

खंडवा के कब्रिस्तान में कब्र खोलकर डेड बॉडी निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार. अपनी दो पत्नियों की हत्या कर चुका है.

Khandwa kabristan tampering
खंडवा में कब्र खोदने वाला निकला कुख्यात अपराधी (ETV BHARAT)


By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
खंडवा: रात में कब्रिस्तान पहुंचकर सनसनीखेज वारदात करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये आरोपी कब्रिस्तान में महिलाओं के शव निकालकर तंत्र क्रिया करता था. आरोपी का नाम अय्यूब खान है. आरोपी ने पूछताछ में बताया "वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कब्र खोदकर तांत्रिक क्रिया करता था. आरोपी पहले पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट चुका है. उस पर दूसरी पत्नी की भी हत्या का आरोप है."

कब्रिस्तान में 3 बार कर चुका है छेड़छाड़

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया "जेल से छूटने के बाद वह कब्रिस्तान में कब्रें खोदकर तांत्रिक क्रियाएं करने लगा था. अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कब्र खोदकर नाखून और बाल से तंत्र क्रिया करता था. आरोपी अय्यूब खान अब तक 3 बार कब्रिस्तान में कब्रें खोदकर शवों से छेड़छाड़ कर चुका है. हाल ही में 21 सितंबर को उसकी यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई. उसने एक महिला और पुरुष की कब्र को खोदा था."

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय (ETV BHARAT)

सीसीटीवी फुटेज के आधार पकड़ा गया आरोपी

सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर से मिली सूचना पर अय्यूब खान को पकड़ा गया. आरोपी को पहली पत्नी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसी साल मई माह में वह जेल से छूटकर बाहर आया था. आरोपी ने पुलिस को बताया जेल में सजा काटने के दौरान उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई थी. उसने उसे बताया था कि अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तांत्रिक क्रिया करो. कब्र खोदकर नाखून ओर बाल से तंत्रमंत्र कर शक्ति बढ़ जायेगी. इसके बाद वह किसी को भी अपने वश में कर सकेगा."

Khandwa kabristan tampering
खंडवा के कब्रिस्तान में छेड़छाड़ (ETV BHARAT)

20 मई को भी कब्रिस्तान में की थी छेड़छाड़

बड़े कब्रिस्तान में 20 मई को भी 03 महिलाओं की कब्र किसी ने खोदी थी. इसी तरह सिहाड़ा में भी दो कब्रें खोदी गई थीं. दोनों मामलों में कोतवाली और मोघट थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था. उसने हाल ही में अमावस्या की रात घासपुरा क्षेत्र में बड़े कब्रिस्तान में महिला और पुरुष की दो कब्रों को खोदा. कब्र खोदने वाले दो युवक नग्न अवस्था में सीसीटीवी में कैद हुए हैं. घटना सामने आने पर वर्ग विशेष ने आक्रोश जताया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीन 3 संदिग्धों को पकड़ा था.

