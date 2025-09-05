ETV Bharat / state

ओंकारेश्वर में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत, पानी की धार ने रोका सफर, जाम में फंसे श्रद्धालु

खंडवा के ओंकारेश्वर में आफत की बारिश, सड़कों पर भरा पानी, श्रद्धालुओं के वाहन फंसे.

KHANDWA DEVOTEES STUCK
ओंकारेश्वर में भारी बारिश से बढ़ी मुसीबत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read

खंडवा: ओंकारेश्वर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. क्षेत्र में हो रही तेज बारिश के कारण कोठी के पास फोरलेन मार्ग पर पानी भर गया है. जिससे सड़क नदी में तब्दील हो गई है. इस वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और श्रद्धालु जाम में फंसकर परेशान हो गए.

फोरलेन मार्ग पर पानी भरने से बढ़ी दिक्कत

शुक्रवार को दिनभर हुई तेज बारिश के चलते कोठी और गणेश नगर के बीच का फोरलेन मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया. नाले का चौक होने से पानी सड़क पर फैल गया. जिससे फोरलेन सड़क ने नदी का रूप ले लिया. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को यहां से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई वाहन पानी में बंद हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति और गंभीर हो गई.

निर्माणाधीन फोरलेन पर उठे सवाल

स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह परेशानी अचानक आई बारिश की वजह से नहीं, बल्कि निर्माणाधीन फोरलेन मार्ग में हुई तकनीकी खामियों और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है. लोगों का कहना है कि फोरलेन निर्माण के दौरान पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई. नालों की सफाई समय पर न होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया और मार्ग पूरी तरह से डूब गया.

जाम में फंसे श्रद्धालु (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं को भारी परेशानी

ओंकारेश्वर एक प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण यहां रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. कोठी से करीब 10 किमी पर ओंकारेश्वर है. ओंकारेश्वर जाने के लिए कोठी के इस तिराहे से जाना पड़ता है. इस वजह से बारिश के चलते कोठी और गणेश नगर के बीच जाम में फंसे लोगों में ज्यादातर श्रद्धालु रहे.

प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी

स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है की निर्माणाधीन फोरलेन में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है. समय पर कार्रवाई न होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. लोगों ने मांग की है कि फोरलेन निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाए और पानी निकासी की त्वरित व्यवस्था की जाए.

खंडवा प्रशासन ने की अपील

इस स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि भारी बारिश के दौराल अनावश्यक यात्रा से बचें, पानी भरे मार्गों पर पैदल न चलें, सुरक्षित और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. प्रशासन ने मौके पर कर्मचारियों को तैनात किया है.

KHANDWA HEAVY RAINOMKARESHWAR HEAVY RAINKHANDWA VEHICLES STUCK WATERKHANDWA NEWSKHANDWA DEVOTEES STUCK

