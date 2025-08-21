ETV Bharat / state

खंडवा में भारी बारिश ने जीना किया मुहाल, पानी के तेज बहाव में बहीं दो महिलाएं - KHANDWA HEAVY RAIN

खंडवा में भारी बारिश से तबाही, दीवार गिरने से एक युवक की मौत, आम जन जीवन अस्त व्यस्त

KHANDWA HEAVY RAIN
खंडवा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 5:42 PM IST

खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा में मंगलवार सुबह से लगातार हो रही भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है. इस आपदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, कई जगह नदी और नाले उफान पर हैं. सड़कें तालाब बन गई हैं. नाले के तेज प्रवाह में दो महिलाएं बह गईं, हालांकि लोगों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को बचा लिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

भारी बारिश से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, बुधवार दोपहर से ही रिमझिम बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक तेज बारिश से कावेरी नदी उफान पर आ गई और इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए. जिससे हड़कंप मच गया. इस दौरान रपटा पार करते वक्त दो महिलाएं तेज बहाव में बह गईं, हालांकि लोगों ने उन्हें बचा लिया. सूचना मिलने पर स्थानीय सरपंच मनीषा वर्मा ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली भेजकर लोगों को रेस्क्यू कर निकाला.

मध्य प्रदेश में बारिश बरपा रही कहर (ETV Bharat)

तेज बारिश ने बरपाया कहर

पुनासा क्षेत्र के ग्राम डूडगांव में भारी बारिश ने कहर बरपाया है. यहां गोपीचंद (39) दीवार गिरने से मलबे में दब गए. मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इसके अलावा अपस्ट्रीम में स्थित इंदिरा सागर बांध से 1963 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है. जिससे जलाशय क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने की संभावना बढ़ गई है.

KHANDWA FLOOD LIKE SITUATION
नदी का जलस्तर बढ़ने से बाजार में फंसे लोग (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर बांध के खोले गए 9 गेट

बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए बुधवार रात 8 बजे से ओंकारेश्वर बांध के 9 गेटों से लगभग 2169 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है. वहीं, पावर हाउस से 1896 क्यूमेक्स और 4065 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है. खंडवा में बीते चौबीस घंटों में 7.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. पिछले साल 20 अगस्त तक खंडवा में 585.2 मिमी औसत वर्षा हुई थी. जबकि साल 2025 में अभी तक 441 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है.

कृषि विभाग के अधिकारी के अनुसार, जिले में मानसून की सक्रियता गुरुवार से धीमी पड़ेगी. गुरुवार को कहीं तेज तो कहीं माध्यम से हल्की बारिश होने की संभावना है. जिला कृषि मौसम इकाई के प्रभारी डॉ. सौरव गुप्ता ने कहा, "तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं, कालमुखी के नाले में अचानक पानी बढ़ने से दो महिलाएं बह गईं, लेकिन लोगों ने बचा लिया. डूडगांव में मकान में सो रहे एक व्यक्ति की दीवार गिरने से मौत हो गई."

