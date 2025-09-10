खंडवा के पास दिल्ली-मुंबई ट्रैक पर मालगाड़ी की दो बोगी बेपटरी, कई ट्रेनें 5 घंटे लेट
खंडवा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी डी-रेल. मुंबई से दिल्ली जा रही ट्रेनों पर लगा ब्रेक. 5 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल.
खंडवा : दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर खंडवा रेलवे स्टेशन के पास बड़ा रेल हादसा टल गया. खंडवा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर मालगाड़ी के दो कोच पटरी से उतर गए. ये मालगाड़ी खाली थी, मालगाड़ी के दो कोच बेपटरी होने के बाद मुंबई से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया दिया गया. ट्रैक की मरम्मत करीब 5 घंटे तक चली. इसके बाद रेलवे ट्रैफिक बहाल हो सका. इस कारण कई ट्रेनें 5 से 6 घंटे तक देरी से चली.
बेपटरी हुई बोगियों को मालगाड़ी से अलग किया
खंडवा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर ये हादसा मंगलवार देर रात हुआ. भुसावल से खंडवा आ रही खाली मालगाड़ी स्टेशन से कुछ दूर बड़ा कब्रस्तान के पास डीरेल हो गई. मालगाड़ी के दो कोच पटरी से नीचे उतरने से हड़कंप मच गया. तुरंत ही इसकी सूचना भुसावल रेल मंडल को दी गई. इधर, रेलवे के इंजीनियरिंग विंग की टीम मालगाड़ी को पटरी पर लाने में जुट गई. सबसे पहले बेपटरी हुए दोनों बोगियों को अलग किया गया. इसके बाद उन्हें जैक व अन्य संसाधनों से पटरी पर लाया गया. इसमें करीब 5 घंटे का समय लग गया.
ट्रेनें 5 से 6 घंटे देरी से रवाना हो सकी
मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण मुंबई-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ. ट्रेन क्रमांक 12147 सचखंड एक्सप्रेस, 11077 झेलम एक्सप्रेस, 02197 जबलपुर स्पेशल ट्रेन, 13202 पटना एक्सप्रेस, 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस को रोक दिया गया. घटनास्थल से पहले ही बगमार, नेपानगर स्टेशनों पर इन ट्रेनों को रोक दिया गया.
मालगाड़ी की लंबाई ज्यादा, 17 की जगह 24 मीटर
रेलवे अधिकारियो के अनुसार मालगाड़ी के डिब्बे 24 मीटर लंबे थे, जबकि मालगाड़ी व यात्री गाड़ियों के डिब्बों की लंबाई 17 मीटर तक ही होती है. स्टेशन के आने के लिए ट्रैक पर बड़ा कब्रस्तान के पास एक मोड़ है. यहां पर मालगाड़ी टर्न लेते समय असंतुलित हो गई. मालगाड़ी के इंजन से लगे दो डिब्बे पटरी से उतर गए. आरपीएफ थाना प्रभारी संजीय कुमार ने बताया "मालगाड़ी के इंजन के पीछे लगे दो कोच डी-रेल हुए थे. कुछ घंटे की मरम्मत के बाद ट्रैक को बहाल किया गया."
यात्री मनमाना किराया देकर ऑटो से आए खंडवा
हादसे से ऑटो चालकों की भी चांदी हो गई. खंडवा से करीब 20 किमी दूर बगमार स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर खंडवा के यात्री साधन तलाशते रहे. इस दौरान ऑटो चालकों ने इसका फायदा उठाया. एक सवारी से खंडवा का किराया 200 से 300 रुपए वसूल किया गया. इंदिरा चौक क्षेत्र में रहने वाले अमित पटेल ने बताया "जब ट्रेन रुकी तो लगा कि कुछ देर में चलने लगेगी, लेकिन जब एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर से जाकर पूछताछ की. तब पता चला कि खंडवा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं. उसके जैसे अन्य यात्री जिन्हें खंडवा जाना था, वे सभी ऑटो से आए. इसके लिए मनमाना किराया देना पड़ा."