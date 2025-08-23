ETV Bharat / state

PM मोदी को फसल बीमा का पैसा लौटाएगा खंडवा का किसान, मजाक जैसी है मुआवजा राशि - FARMER FASAL BIMA KHANDWA

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खंडवा के किसान को मिले महज 1274 रुपये, किसान ने 7 लाख की फसल के नुकसान का किया दावा.

KHANDWA FARMER FASAL BIMA
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फसल बीमा का पैसा लौटाएगा किसान (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 6:51 PM IST

खंडवा: प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाता है. इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नाम की स्कीम शुरू की गई है. आपने इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि में कई बार गड़बड़ियों की खबर सुनी होगी. खंडवा के किसान राजेंद्र प्रजापति के साथ भी ऐसा हुआ है. वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. करीब 7 लाख रुपए कीमत की फसल बर्बाद होने पर उन्हें मुआवजे के तौर पर मात्र 1274 रुपए मिले हैं. इससे आक्रोशित राजेंद्र ने ये राशि प्रधानमंत्री को वापस भेजना का फैसला किया है.

21 एकड़ में की थी सोयाबीन की खेती

खंडवा के रहने वाले किसान राजेंद्र प्रजापति ईंट-भट्टे का व्यवसाय करते हैं. उनके पास 25 एकड़ की पैतृक जमीन है, जिसमें से उन्होंने 2024 में 21 एकड़ जमीन पर सोयाबीन की फसल लगाई थी. इसके लिए राजेंद्र ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन लिया था और 6 हजार रुपये बीमा प्रीमियम का भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से कंपनी को किया गया. बारिश कम होने के कारण सोयाबीन की पूरी फसल चौपट हो गई.

30 हजार रुपए बीमा कंपनी को भुगतान किए गए

फसल चौपट होने की जानकारी पर बीमा कंपनी के सर्वेयर ने मौके पर आकर फसल नुकसान का आकलन भी किया था. पीड़ित किसान राजेंद्र ने बताया "बीमा कंपनी द्वारा मुझे बताया गया कि कुल प्रीमियम राशि के 10 फीसदी में उसका योगदान सिर्फ 2 फीसदी यानी 6 हजार रुपए है, जबकि बाकी 4 फीसदी केंद्र सरकार और 4 फीसदी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है. इस प्रकार कुल 30 हजार रुपए बीमा कंपनी को भुगतान किए गए."

KHANDWA LESS FASAL BIMA MONEY
मात्र 1274 रुपए का मिला मुआवजा (ETV Bharat)

किसान को 3.4 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी

राजेंद्र का कहना है "21 एकड़ जमीन में औसत 7 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होना था. इस हिसाब से उन्हें लगभग 140 क्विंटल सोयाबीन मिलनी चाहिए थी. उस समय बाजार भाव करीब 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल था, जिससे फसल का कुल मूल्य लगभग 7 लाख रुपए होता. बीमा योजना के नियमों के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने की स्थिति में उन्हें कम से कम 3 लाख 40 हजार रुपए का क्लेम मिलना चाहिए था, लेकिन जब क्लेम की राशि आई तो वह केवल 1274 रुपए थी."

प्रधानमंत्री को वापस भेजेंगे पैसा

राजेंद्र प्रजापति का कहना है कि "सरकार ने भरोसा दिलाया था कि फसल खराब होने पर उचित मुआवजा मिलेगा. मैंने मेहनत से फसल लगाई थी, लेकिन बर्बादी के बाद जो मुआवजा मिला वह मजाक जैसा है. मैं ये 1274 रुपए प्रधानमंत्री को वापस भेज दूंगा. सोमवार को एफडी बनाकर वापस भेजूंगा."

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गणित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल के लिए किसान को 2 फीसदी, रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी और वाणिज्यिक फसल के लिए 4 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है. इसके अलावा बाकी के प्रीमियम का पैसा सरकार की ओर से दिया जाता है. पीएम फसल बीमा योजना के क्लेम के तहत मिली राशि से असंतुष्ट किसान इसकी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 14447 जारी किया गया है. इसके अलावा नजदीकी कृषि केंद्र या बीमा कंपनी के ऑफिस जाकर भी किसान अपनी समस्या रख सकते हैं.

एमपी के किसानों को मिला था 1156 करोड़

बता दें कि बीते 11 अगस्त को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम फसल बीमा योजना किस्त जारी की थी. इसके तहत देशभर के 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. सबसे अधिक राशि (1156 करोड़ रुपए) मध्य प्रदेश के किसानों को हस्तांतरित की गई. वहीं छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए, राजस्थान के किसानों के खाते में 1121 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों के खातों में 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए. यह साल 2024-25 की बीमा राशि की पहली किस्त थी.

