खंडवा में कांपी धरती, जानें मानसून और भूकंप का कनेक्शन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 5, 2025 at 6:45 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 7:09 AM IST 2 Min Read

खंडवा. बुधवार रात मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर के अंचलों में भूकंप के झटके लगे हैं. भूकंप की ज्यादा तीव्रता खंडवा में महसूस की गई है. यहां जिला मुख्यालय से 66 किलोमीटर दूर पंधाना तहसील में तीव्रता 3.8 रिक्टर बताई जा रही है. बुधवार रात करीब 9 बजकर 57 मिनट पर धरती कांपने से सोने की तैयार कर रहे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए. घरों की दीवारों में जोरदार कंपन महसूस हुआ और कई इलाकों में लोग बुरी तरह घबरा गए. भूकंप के बाद घरों से बाहर निकले लोग (Etv Bharat) भूकंप से गिरा मकान का छज्जा, मची भगदड़

रात में आए भूकंप की वजह से किशोर नगर में नरेंद्र कुशवाह के मकान का छज्जा गिर गया. नरेंद्र ने ईटीवी भारत से कहा, '' मैं घर में टीवी देख रहा था. परिवार भी साथ में था, तभी जमीन में अचानक कंपन हुआ. तभी कुछ जोर से गिरने की आवाज आई. बाहर आकर देखा तो मकान का छज्जा गिरा हुआ था. हम सभी बाहर की ओर दौड़े.'' मानसून और भूकंप का कनेक्शन कृषि वैज्ञानिक डॉ. सौरभ गुप्ता ने बताया, '' अभी वर्तमान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच मानसूनी तंत्र में सक्रियता तेजी से बढ़ी है. वहीं भूमि के तापमान में अचानक बदलाव होने से इस प्रकार की परिस्थितियां बनने की संभावना रहती है. ऐसे में कई बार मानसून के आसपास इस तरह की परिस्थितियां बनने से इस तरह के भूकंप आते हैं. भूकंप से इस तरह रहें सुरक्षित घर में रैक या लॉफ्ट पर भारी सामान रखने से बचें.

गमलों को छत की दीवारों पर न रखें.

भूकंप की स्थिति में हो सके तो सबसे पहले घर से बाहर निकल जाएं

किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं तो टेबल या बेड के नीचे हो जाएं.

सभी आपातकालीन संपर्क नंबर जैसे फायर ब्रिगेड, मेडिकल व पुलिस के नंबर सेव रखें.

हमेशा इमरजेंसी लाइट या टॉर्च अपने पास रखें. खरगोन और बुरहानपुर के अंचलों में भी भूकंप ग्रामीण क्षेत्रो में भी भूकंप के झटके महसुस हुए हैं. खिराला, कोहदड, दीवाल, पंधाना, आनंदपुर और बोरगांव में भी भूकंप के झटके लगे हैं. इधर जिले से लगे बुरहानपुर, खरगोन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए है. हालांकि, यहां भूकंप की तीव्रता कम महसूस की गई है. यह भी पढ़ें - आधी रात को हिली बैतूल की धरती, सोते रहे लोग, 2.8 तीव्रता का भूकंप आकर चला गया

