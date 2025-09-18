12th की दो स्टूडेंट्स से फ्रेंडशिप के नाम पर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल
नाबालिग छात्राओं का आरोप दुष्कर्म का वीडियो बनाकर अब धर्म बदलने का दबाव दे रहे आरोपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 5:30 PM IST
खंडवा : शहर को पिपलोद थाना क्षेत्र से दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. यहां आरोपियों ने 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर दोस्ती के नाम पर दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों को ब्लैकमेल किया और बार-बार दुष्कर्म किया. एक छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद मामले पुलिस तक पहुंचा.
17 साल की छात्रा ने सुनाई आपबीती
17 वर्षीय छात्रा ने पिपलोद थाने में दो आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है. पुलिस को की शिकायत के अनुसार एक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर उसके साथ दोस्ती की. बाद में वीडियो कॉल कर आपत्तिजनक हालत में वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और इस्लाम धर्म कबूल कर शादी करने का दबाव बनाया.
पीड़िता के मुताबिक एक और नाबालिग के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म किया, जिसमें युवक का एक और दोस्त शामिल हैं. उसने भी दोनों नाबालिगों को ब्लैकमेल किया.
परिवार ने हिंदू जागरण मंच से किया संपर्क
हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने बताया, '' खंडवा जिले के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग बालिका का मुस्लिम युवक ने वीडियो वायरल किया था. परिवार ने हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया और उनके माध्यम से पुलिस तक शिकायत की गई. आरोपी युवक ने अपने दोस्तों को भी पीड़ित के वीडियो भेज दिए और उनके द्वारा भी छात्रा को ब्लैकमेल किया गया. एफआईआर दर्ज हो गई है. जांच में कुछ और बालिकाओं के साथ इस तरह ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है.''
आरोपी हुए गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी
इस मामले के लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया, '' दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. नाबालिग की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर एक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप हैं. मामले में जांच कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा.