खंडवा में बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हुए 6 बाल अपचारी, पुलिस की नाकाबंदी

खंडवा में बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए 6 बाल अपचारी ( ETV Bharat )

घटना बुधवार की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है. बताया गया कि सभी फरार अपचारी बाथरूम जाने के बहाने से इकट्ठा हुए और बाथरूम के रोशनदान की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए. संप्रेषण गृह का पिछला हिस्सा होने के कारण किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.

खंडवा: बाल संप्रेषण गृह में एक बार फिर बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है. बुधवार देर रात 6 बाल अपचारी बाथरूम के रोशनदार से कूदकर फरार हो गए. इसी साल मई में भी 5 बाल अपचारी दीवार तोड़कर फरार हो गए थे. इससे बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. जानकारी मिलने के बाद खंडवा पुलिस सभी को ढूंढने में लगी है.

सुबह जब सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर खंडवा एएसपी महेंद्र तारणेकर, एडीएम केआर बड़ोले और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे कोतवाली पुलिस और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंच गए. फरार हुए अपचारियों में 5 खरगोन और 1 बुरहानपुर का रहने वाला है.

घटना की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

जर्जर हो गई है बाल संप्रेषण गृह की दीवार

पुलिस फरार अपचारियों की तलाश में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाल संप्रेषण गृह की दीवारें जर्जर हो गई हैं. इसी का परिणाम रहा था कि इसी साल मई में 5 अपचारी दीवार तोड़कर फरार हो गए थे. अधिकारियों का कहना है कि जर्जर दीवार की मरम्मत के लिए कई बार ऊपर प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है.

गंभीर मामलों में संलिप्त थे सभी अपचारी

सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि "फरार हुए 6 बाल अपचारी विभिन्न गंभीर मामलों में संलिप्त थे. अधिकांश दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामलों के हैं. सभी की तलाश के लिए खरगोन और बुरहानपुर को अलर्ट जारी किया गया है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर तलाश की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के क्षेत्रों से सुराग जुटा रही है. जिससे फरार बाल अपचारियों के जल्द से जल्द पकड़ा जाए"