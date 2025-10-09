ETV Bharat / state

खंडवा में बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हुए 6 बाल अपचारी, पुलिस की नाकाबंदी

खंडवा बाल संप्रेषण गृह में 5 महीने के अंदर दूसरी बार भागे बाल अपचारी, गृह की जर्जर दीवार का फायदा उठाकर फरार हो रहे अपचारी.

KHANDWA JUVENILE DELINQUENT ABSCOND
खंडवा में बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए 6 बाल अपचारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खंडवा: बाल संप्रेषण गृह में एक बार फिर बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है. बुधवार देर रात 6 बाल अपचारी बाथरूम के रोशनदार से कूदकर फरार हो गए. इसी साल मई में भी 5 बाल अपचारी दीवार तोड़कर फरार हो गए थे. इससे बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. जानकारी मिलने के बाद खंडवा पुलिस सभी को ढूंढने में लगी है.

बाथरूम के रोशनदान से फरार हुए बाल अपचारी

घटना बुधवार की देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है. बताया गया कि सभी फरार अपचारी बाथरूम जाने के बहाने से इकट्ठा हुए और बाथरूम के रोशनदान की ग्रिल तोड़कर फरार हो गए. संप्रेषण गृह का पिछला हिस्सा होने के कारण किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.

बाथरूम की रोशनदान से फरार हुए बाल अपचारी (ETV Bharat)

सुबह जब सुरक्षाकर्मियों को इसकी जानकारी लगी तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. मौके पर खंडवा एएसपी महेंद्र तारणेकर, एडीएम केआर बड़ोले और नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे कोतवाली पुलिस और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंच गए. फरार हुए अपचारियों में 5 खरगोन और 1 बुरहानपुर का रहने वाला है.

6 juvenile delinquent abscond
घटना की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

जर्जर हो गई है बाल संप्रेषण गृह की दीवार

पुलिस फरार अपचारियों की तलाश में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाल संप्रेषण गृह की दीवारें जर्जर हो गई हैं. इसी का परिणाम रहा था कि इसी साल मई में 5 अपचारी दीवार तोड़कर फरार हो गए थे. अधिकारियों का कहना है कि जर्जर दीवार की मरम्मत के लिए कई बार ऊपर प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है.

गंभीर मामलों में संलिप्त थे सभी अपचारी

सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि "फरार हुए 6 बाल अपचारी विभिन्न गंभीर मामलों में संलिप्त थे. अधिकांश दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामलों के हैं. सभी की तलाश के लिए खरगोन और बुरहानपुर को अलर्ट जारी किया गया है. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर तलाश की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के क्षेत्रों से सुराग जुटा रही है. जिससे फरार बाल अपचारियों के जल्द से जल्द पकड़ा जाए"

For All Latest Updates

TAGGED:

6 JUVENILE DELINQUENT ABSCONDKHANDWA CHILD COMMUNICATION HOMEKHANDWA NEWSKHANDWA DELINQUENTS ABSCONDKHANDWA JUVENILE DELINQUENT ABSCOND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कफ सिरप से मौत मामला: बच्चों की हालत देखने नागपुर पहुंचे सीएम मोहन यादव

'यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के डिस्पोजल के लिए वैकल्पिक स्थान तलाशे सरकार'

नारी शक्ति के हुनर को इंदौर में मिला बड़ा मंच, बड़े सस्ते मिल रहे होममेड लग्जरी प्रोडक्ट

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.