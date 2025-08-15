पटना : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभर में जहां एक ओर तिरंगे के सम्मान और आजादी के जश्न की गूंज थी. वहीं दूसरी ओर पटना के पीरबोहर थाना परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षाविद् खान सर ने पुलिसकर्मियों के बीच अपने विचार रखे और उन्हें सेवा भाव, संयम एवं कर्तव्यनिष्ठा के महत्व से अवगत कराया.

'धैर्य और संयम से मिलेगी सफलता' : संबोधन में खान सर ने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों को साझा किया. उन्होंने बताया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम से काम लेने पर सफलता का मार्ग खुलता है. उन्होंने कहा, "पुलिस सिर्फ कानून-व्यवस्था की रखवाली करने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह जनता का विश्वास बनाए रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है. आपके हर निर्णय और व्यवहार का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है.''

पीरबोहर थाना पहुंचे खान सर (ETV Bharat)

''पुलिस की नौकरी सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि यह देश की सेवा का एक अवसर है. चाहे दिन हो या रात, सर्दी-गर्मी या बारिश हर परिस्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा त्याग है. मानसिक मजबूती, आपसी तालमेल और सेवा भाव से ही इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है.''- खान सर, शिक्षाविद्

महिला सिपाही शानू प्रिया ने इस दौरान खान सर से कहा कि, 'सर हर बार बीपीएससी 2-3 नंबर से छूट जाता है, क्या करें, आपका ऑनलाइन क्लास भी करते हैं?' इसपर खान सर ने हंसकर कहा, ''इन्हें नोट्स दे दीजिए. इस बार आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा. जमकर तैयारी करिए.''

पुलिस अधिकारियों और जवानों में खासा उत्साह : थाना परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ हुई. इसके बाद थाना प्रभारी सज्जाद गद्दी और जावेद अहमद ने खान सर का स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया. उपस्थित पुलिस अधिकारियों और जवानों में इस अवसर को लेकर खासा उत्साह देखा गया.

'यह मनोबल को बढ़ाने वाला कार्यक्रम' : कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में मौजूद सभी अधिकारियों और जवानों ने खान सर के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और सराहना की. जावेद अहमद ने इस अवसर पर कहा कि खान सर जैसे व्यक्तित्व का थाने में आना और पुलिसकर्मियों को प्रेरित करना, निश्चित रूप से उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है.

थाना प्रभारी सज्जाद गद्दी ने भी धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है, जिससे वे और अधिक समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणादायक सत्र आयोजित होते रहेंगे.

