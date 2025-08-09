Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रक्षा बंधन पर खान सर की कलाई पर सजी हजारों राखियां, बोले- ब्लड सर्कुलेशन रुक गया - KHAN SIR

पूरे देश में आज रक्षा बंधन का त्योहार धूम-धाम से मनाया गया. इसी कड़ी में खान सर के यहां गजब का नजारा देखने को मिला.

KHAN SIR
खान सर का रक्षाबंधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read

पटना : राजधानी पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने शनिवार को रक्षा बंधन के अवसर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें उनके संस्थान की छात्राओं और शहरभर से आई बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. इस अवसर पर बहनों के प्यार और स्नेह का अनोखा नजारा देखने को मिला. जब खान सर की कलाई पर हजारों राखियां सज गईं. इतनी अधिक राखियां हो गईं कि उनको हाथ उठाना भी मुश्किल लग रहा था.

खान सर की कलाई पर सजी हजारों राखियां : सुबह से ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षाबंधन का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. खान सर के संस्थान की छात्राएं पारंपरिक पोशाक में राखी, रोली और मिठाई लेकर पहुंची थीं. मंच पर पहुंचते ही छात्राओं ने एक-एक कर खान सर को राखी बांधनी शुरू की. कुछ ही देर में उनकी कलाई रंग-बिरंगी राखियों से भर गई.

Khan Sir
खान सर को राखी बांधती छात्राएं (ETV Bharat)

'सभी लड़कियां छोटी बहन जैसी' : राखी बंधवाने के बाद खान सर ने कहा, मेरे लिए यह दिन बेहद खास है. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतनी सारी बहनों का प्रेम मिलता है. मैं समझता हूं कि भारत में इकलौती ऐसा व्यक्ति हूं जिनको इतनी सारी बहनें राखी बांधती हैं और प्रेम करती हैं.

''मेरी सभी छात्राएं मेरे लिए छोटी बहन जैसी हैं. पढ़ाई के दौरान मैं उन्हें डांटता भी हूं, खींचाई भी करता हूं, लेकिन यह सब उनके भले और तरक्की के लिए ही होता है. मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें इतनी मजबूत बनें कि छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें और अपने मकसद को पाने के लिए पूरी मेहनत करें.''- खान सर, प्रसिद्ध शिक्षक

Khan Sir Raksha bandhan 2025
छात्राओं के लिए खाना की व्यवस्था (ETV Bharat)

'10 सास और 15 मिनट जितना प्यार' : खान सर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वह अपनी बहनों को 10 सास और 15 ननद जितना प्यार करते हैं, जिससे पूरे हॉल में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई दी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाई का असली कर्तव्य सिर्फ बहन की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है.

''रक्षाबंधन भारत का बहुत ही पवित्र त्योहार है. इस त्योहार के परंपरा को संजोए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. हर साल यह बहनें कलाई पर पिछले बार की तुलना में अधिक राखी बांध देती हैं और खुद से पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देती हैं.''- खान सर, प्रसिद्ध शिक्षक

बहनों के लिए 156 प्रकार के व्यंजन : खान सर ने सभी बहनों को राखी बंधवाने के बाद उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि उनकी हर बहन जिंदगी में सफल हो और समाज में एक मजबूत पहचान बनाए. उन्होंने यह भी संदेश दिया कि हर लड़की को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए. कार्यक्रम के अंत में सभी बहनों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 156 प्रकार के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए.

ये भी पढ़ें :-

30 मिनट में 2 करोड़ की 'चुपचाप' डील..चर्चा में Khan Sir का 'स्पेशल' निवेश

खान सर का धमाकेदार इंटरव्यू, BPSC वाले सुनकर हिल जाएंगे

पटना : राजधानी पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने शनिवार को रक्षा बंधन के अवसर पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें उनके संस्थान की छात्राओं और शहरभर से आई बहनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. इस अवसर पर बहनों के प्यार और स्नेह का अनोखा नजारा देखने को मिला. जब खान सर की कलाई पर हजारों राखियां सज गईं. इतनी अधिक राखियां हो गईं कि उनको हाथ उठाना भी मुश्किल लग रहा था.

खान सर की कलाई पर सजी हजारों राखियां : सुबह से ही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में रक्षाबंधन का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. खान सर के संस्थान की छात्राएं पारंपरिक पोशाक में राखी, रोली और मिठाई लेकर पहुंची थीं. मंच पर पहुंचते ही छात्राओं ने एक-एक कर खान सर को राखी बांधनी शुरू की. कुछ ही देर में उनकी कलाई रंग-बिरंगी राखियों से भर गई.

Khan Sir
खान सर को राखी बांधती छात्राएं (ETV Bharat)

'सभी लड़कियां छोटी बहन जैसी' : राखी बंधवाने के बाद खान सर ने कहा, मेरे लिए यह दिन बेहद खास है. मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतनी सारी बहनों का प्रेम मिलता है. मैं समझता हूं कि भारत में इकलौती ऐसा व्यक्ति हूं जिनको इतनी सारी बहनें राखी बांधती हैं और प्रेम करती हैं.

''मेरी सभी छात्राएं मेरे लिए छोटी बहन जैसी हैं. पढ़ाई के दौरान मैं उन्हें डांटता भी हूं, खींचाई भी करता हूं, लेकिन यह सब उनके भले और तरक्की के लिए ही होता है. मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें इतनी मजबूत बनें कि छोटी-छोटी बातों का बुरा न मानें और अपने मकसद को पाने के लिए पूरी मेहनत करें.''- खान सर, प्रसिद्ध शिक्षक

Khan Sir Raksha bandhan 2025
छात्राओं के लिए खाना की व्यवस्था (ETV Bharat)

'10 सास और 15 मिनट जितना प्यार' : खान सर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि वह अपनी बहनों को 10 सास और 15 ननद जितना प्यार करते हैं, जिससे पूरे हॉल में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई दी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाई का असली कर्तव्य सिर्फ बहन की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना है.

''रक्षाबंधन भारत का बहुत ही पवित्र त्योहार है. इस त्योहार के परंपरा को संजोए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. हर साल यह बहनें कलाई पर पिछले बार की तुलना में अधिक राखी बांध देती हैं और खुद से पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ देती हैं.''- खान सर, प्रसिद्ध शिक्षक

बहनों के लिए 156 प्रकार के व्यंजन : खान सर ने सभी बहनों को राखी बंधवाने के बाद उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि उनकी हर बहन जिंदगी में सफल हो और समाज में एक मजबूत पहचान बनाए. उन्होंने यह भी संदेश दिया कि हर लड़की को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए. कार्यक्रम के अंत में सभी बहनों के लिए विशेष भोज का आयोजन किया गया, जिसमें 156 प्रकार के पारंपरिक व्यंजन परोसे गए.

ये भी पढ़ें :-

30 मिनट में 2 करोड़ की 'चुपचाप' डील..चर्चा में Khan Sir का 'स्पेशल' निवेश

खान सर का धमाकेदार इंटरव्यू, BPSC वाले सुनकर हिल जाएंगे

For All Latest Updates

TAGGED:

खान सर रक्षाबंधनRAKSHA BANDHAN 2025रक्षा बंधन 2025BIHAR NEWSKHAN SIR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.