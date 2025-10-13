ETV Bharat / state

खजुराहो में बुंदेलखंडी लोकगीत और भगोरिया नृत्य ने जमाई महफिल, विदेशी पर्यटक झूमे

Published : October 13, 2025 at 12:21 PM IST

‘देशज’ समारोह में देशी पर्यटकों के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी भी पहुंचे. इस उत्सव ने बुंदेलखंड, बघेलखंड और जनजातीय क्षेत्रों की कला और संस्कृति के प्रति सम्मान और सराहना बढ़ाई है. इस आयोजन ने न केवल कलाप्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर भी स्थापित की है. यह समारोह नृत्य, नाट्य, गायन एवं वादन पर केन्द्रित है, जिसमें प्रदेश की विविध लोक परंपराओं की झलक प्रस्तुत की जाती है.

छतरपुर : विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो ऐतिहासिक धरोहर के लिए तो जाना ही जाता है. इसके साथ ही खजुराहो भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का अद्वितीय केंद्र भी बन चुका है. मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ‘देशज’ समारोह के दौरान खजुराहो में सांस्कृतिक महाकुंभ का नजारा दिखा. समारोह में न केवल बुंदेलखंड और बघेलखंड की अद्वितीय लोक परंपराएं देखने को मिली, बल्कि आदिवासी नृत्य और संगीत की धारा भी यहां बही.

भील जनजाति के नृत्य ने समां बांधा

देशज कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्जवलन एवं कलाकारों के स्वागत से हुई. शुरुआत में दमोह की जानकी पटेल एवं साथियों द्वारा बुंदेली संस्कार गीतों की प्रस्तुति हुई. हुी. इसने दर्शकों को पारंपरिक लोक संस्कारों की मधुर धारा में बांध लिया. इसके बाद कृष्णा मालीवाड़, मांडू द्वारा प्रस्तुति दी गई. झाबुआ और अलीराजपुर अंचल की भील जनजाति का यह नृत्य फागुन माह में भगोरिया हाटों के अवसर पर किया जाता है. यह केवल लोकनृत्य न होकर युवक-युवतियों के मिलन का पारंपरिक पर्व भी है. रंग-बिरंगे परिधान, तीर-कमान और समवेत नृत्य मुद्राओं ने वातावरण को उल्लास से भर देता है.

विंध्य की कोहरौंही प्रस्तुति ने मन मोहा

देशज कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति सिंगरौली के रामकुमार प्रजापति एवं साथियों द्वारा कोहरौंही गायन की हुई. यह कुम्हार समाज की विशिष्ट गायकी शैली है, जिसमें ऐतिहासिक व पौराणिक गाथाओं का गायन अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है. कोहरौंही की यह प्रस्तुति अपनी मौखिक परंपरा और अभिनय प्रधान शैली के कारण दर्शकों का मन मोह लेती है.

19 अक्टूबर को भी अनेक प्रस्तुतियां होंगी

कार्यक्रम के अगले चरण में 19 अक्टूबर 2025 को बाबूलाल राजपूत एवं साथी छतरपुर द्वारा बुंदेली संस्कार गीत, गणेश रजक एवं साथी, खजुराहो द्वारा बरेदी नृत्य, सुभाष चन्द्र मिश्रा एवं साथी, रीवा द्वारा बघेली लोकगीतों की प्रस्तुति की जाएगी. दमोह जिले से आई जानकी पटेल बताती हैं "खजुराहो का मंच अद्भुत है. हम लोग कई मंचों पर आयोजन करने गए लेकिन यहां के मंच की बात ही अलग है. इस मंच से हमारी कला, सस्कृति देश दुनिया मे फैलती है."