खजुराहो में दिल हिलाने वाली घटना, रेलवे ट्रैक पर नरमुंड, कुछ दूरी पर था धड़ - DECAPITATED HEAD FOUND IN KHAJURAHO

नरमुंड मिलने से सनसनी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 5, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 10:01 AM IST 2 Min Read

खजुराहो : खजुराहो से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को एक नरमुंड मिलने से सनसनी फैल गई. रेल की पटरियों के पास एक युवक का सिर पड़ा देख लोग कांप उठे. वहीं कुछ ही दूरी पर उसका बाकी शरीर भी लोगों ने देखा. माना जा रहा है कि किसी ट्रेन की चपेट में आकर युवक का सिर धड़ से अलग हो गया. हालांकि, शरीर को नुकसान नहीं होने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. सिर से कुछ दूर पड़ा था बाकी शरीर

Last Updated : April 5, 2025 at 10:01 AM IST