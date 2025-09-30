खजुराहो में आसमान से गिरा 10 फीट का मिस्ट्री ऑब्जेक्ट, दहशत में लोग, एयरफोर्स आई
खजुराहो एयरपोर्ट के पास एक खेत में गिरा भारी मिस्टीरियस ड्रोन. ग्रामीणों में दहशत, एयरफोर्स टीम मौके पर पहुंची जांच करने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 5:14 PM IST
छतरपुर: खजुराहो थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ड्रोन नुमा भारी भरकम उड़ने वाला उपकरण किसान के खेत में जा गिरा. जिसके देखने ग्रामीण खेत पहुंचे, जहां कुछ देर तक उन्हें कुछ समझ नहीं आया. आखिर यह है क्या,चीज है. इसके बाद ग्रामीणों ने खजुराहो थाना पुलिस को जानकारी दी. पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए खेत पहुंची ओर जानकारी जुटाना शुरू कर दी. खेत मे गिरे ड्रोन की जांच पड़ताल शुरू कर दी.
खेत में गिरा भारी भरकम उपकरण
खजुराहो में उस समय लोगों की सांसें फूलना शुरू हो गई, जब एक खेत में भारी भरकम ड्रोननुमा उपकरण खेत में जा गिरा. यह घटना तब हुई जब ग्रामीण अपनी बकरियों को पास के खेत में चरा रहे थे. आसमान से जैसे ही ड्रोन नीचे गिरा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए और दूर भाग खड़े हुए. मामले की जानकारी पुलिस को दी और एयरफोर्स के अधिकारियों को दी गई.
गिरने वाले उपकरण की लंबाई करीब 10 फीट
जिसके बाद पुलिस अधिकारी और एयरफोर्स की एक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने खेत में पड़े ड्रोन नुमा वस्तु का निरीक्षण किया और उसे अपने साथ ले गई. जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट बताई जा रही है. इस पर अंग्रेजी में शिकारा लिखा हुआ है. एयरफोर्स की टीम जांच कर रही है, यह आखिर कैसे गिरा. बताया जा रहा है यह ड्रोन खजुराहो एयरपोर्ट के पास छन्ना पुरवा गांव के खेत में पड़ा गिरा था.
एयरफोर्स की टीम कर रही जांच
वहीं मामले में खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने "बताया कि जांच की जा रही आखिर क्या? फिलहाल इसे एयरफोर्स की टीम अपने साथ जांच करने ले गई है. यह घटना एयरपोर्ट के पीछे छन्ना पुरवा गांव की है. बताया जा रहा कि एयरफोर्स वालों की डेली रूटीन का कोई पार्ट है."