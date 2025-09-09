ETV Bharat / state

हिमाचल से हरियाणा लाई जा रही थी खैर की लकड़ी, यमुनानगर वन विभाग ने किया जब्त, तस्कर गाड़ी छोड़कर हुए फरार

Published : September 9, 2025 at 11:57 AM IST

यमुनानगर: यमुनानगर वन विभाग की टीम ने हिमाचल से हरियाणा लाई जा रही खैर की लकड़ी से भरी एक पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है. वन विभाग की टीम को देख तस्कर वाहन और लकड़ी छोड़ मौके से फरार हो गए. जब्त लकड़ी की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है. वाहन छोड़ फरार हुए तस्कर: इस बारे में छछरौली वन विभाग के रेंजर बलजीत सिंह ने बताया कि, "हिमाचल वन विभाग से सूचना मिली थी कि हिमाचल के गांव पलहोड़ी से एक पिकअप खैर की लकड़ी लेकर हरियाणा में आ रही है. सूचना के आधार पर हरियाणा-हिमाचल बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई. नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध पिकअप ने टीम को देखकर अपनी दिशा बदल ली और नगली गांव की ओर रुख किया. यमुनानगर वन विभाग की टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन तस्कर नगली गांव में पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गए." यमुनानगर वन विभाग ने किया जब्त (Etv Bharat)