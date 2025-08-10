खगड़िया : बिहार में नेता चुनाव की तैयारियों में मस्त हैं और जनता बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त है. गंगा, गंडक, बागमती और कोसी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से जिले के कई इलाकों में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है. चारों ओर फैले पानी के बीच ग्रामीण त्राहिमाम कर रही है. प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन बड़ी आबादी अब भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है.

खगड़िया में बाढ़ से हाहाकार : बाढ़ से हो रही परेशानी से कई घरों में चूल्हे नहीं जले. पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं है. बच्चों को तड़पता देख कुछ महिलाएं बच्चों के साथ मायके जा रही हैं तो कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हो अभी भी वहीं रहकर सरकारी इंतजामों की बाट जोह रहे हैं.

बाढ़ की चपेट में गांव की गलियां (ETV Bharat)

महिलाएं मायके जाने को मजबूर : सलारपुर गांव की कई महिलाएं शौचालय, भोजन और पीने के पानी की सुविधा न मिलने से अपना घर छोड़कर मायके जाने को मजबूर हैं. पूसा देवी ने बताया, "ना प्लास्टिक मिला, ना खाने की व्यवस्था, ना पीने का पानी. मजबूरी में गांव छोड़ रहे हैं."

छतों पर डाला डेरा : पार्वती देवी के घर को बाढ़ के पानी ने घेर रखा है. उन्होंने कहा, "शौचालय, पीने का पानी और खाना लाने के लिए हमें गहरे पानी में उतरना पड़ता है. आज मेरे पति डूबते-डूबते बचे." विपिन यादव के मुताबिक, "गांव डूबा है, पांच दिन से पशुओं को भरपेट चारा नहीं मिला. सरकार से कोई मदद नहीं."

छतों पर मदद का इंतजार करते लोग (ETV Bharat)

जुगाड़ से रास्ता बनाते ग्रामीण : अमरेश यादव ने बांस का पुल बनाने की कोशिश करते हुए बताया- "घर में पानी घुस गया है, निकलने का रास्ता नहीं है. मूलभूत जरूरतों के लिए यह जुगाड़ कर रहे हैं."

पानी के लिए जोखिम में जान : एक तरफ खाने-पीने की समस्या तो दूसरी तरफ पीने के साफ पानी की दिक्कत. बाढ़ में सभी जल स्रोत डूबे हुए हैं. स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. इस बीच जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है.

"8 सदस्य हैं, पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. यह भी जान जोखिम में डालकर."- मंगल यादव, स्थानीय निवासी

पीने का पानी लाने जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

प्रशासन की दलील, जनता के सवाल : जिलाधिकारी के निर्देश पर 20 जगह चापाकल, 4000 पॉलिथीन शीट, सामुदायिक किचन और स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं. सुबह 7 से शाम 5 बजे तक नाव सेवा उपलब्ध है. लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि रात में बीमार पड़ने पर अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? सांप के खतरे और आपात नाव की कमी पर भी ग्रामीण नाराज़ हैं.

''बाढ़ग्रस्त इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है. किसी को असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है."- सुनंदा कुमारी, अनुमंडल अधिकारी, गोगरी

ये भी पढ़ें-