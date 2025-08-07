खगड़िया : बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण खगड़िया जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है. इसका प्रभाव अब शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है. जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों के साथ-साथ स्कूल परिसरों में भी घुस चुका है. हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए कई विद्यालयों में पठन-पाठन स्थगित कर दिया है.

32 स्कूलों में 14 अगस्त तक बंदी का आदेश : जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंड ने खगड़िया जिले के 32 बाढ़ प्रभावित विद्यालयों को 14 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. इनमें खगड़िया प्रखंड के 13, गोगरी के 6, परवत्ता के 12 और बेलदौर प्रखंड का एक विद्यालय शामिल है. इन सभी स्कूलों को बाढ़ के पानी ने चारों ओर से घेर लिया है. बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

भयंकर बाढ़ से त्राहि-त्राहि (ETV Bharat)

''बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. जैसे ही स्थिति सामान्य होगी सभी स्कूलों को फिर से खोला जाएगा. अभी बच्चों की पढ़ाई से महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा है.'' - अमरेन्द्र कुमार गोंड, जिला शिक्षा पदाधिकारी

शैक्षणिक संसाधन बचाने के निर्देश : डीईओ ने सभी प्रभावित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि विद्यालय परिसरों में पानी प्रवेश करने से पहले सभी शैक्षणिक सामग्री और संसाधनों को सुरक्षित स्थानों पर रखवाया जाए. इससे किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सकेगा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बंद किए गए स्कूलों के शिक्षकों को संबंधित बीआरसी (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) में योगदान देने का आदेश दिया गया है. आवश्यकता के अनुसार उन्हें अन्य विद्यालयों में अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया जाएगा.

शिक्षा के मंदिर में गंगा का प्रवेश (ETV Bharat)

बंद किए गए स्कूलों की सूची : बाढ़ से प्रभावित जिन स्कूलों को बंद किया गया है, उनमें म० वि० रहीमपुर, म० वि० मथार, म० वि० मोरकाही, म० वि० सौढ़, प्रा० वि० माधवपुर नं० 02, उच्च माध्यमिक विद्यालय नयागांव गोठियासी, कन्या प्रा० वि० विशीनी, उर्दू मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय विष्णुपुर, प्राथमिक विद्यालय भरसो, प्राथमिक विद्यालय कज्जलवन, प्राथमिक विद्यालय भूरिया समेत अन्य कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं.

'बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी' : जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंड ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अस्थायी बंदी का मकसद बच्चों को किसी भी तरह की अनहोनी से बचाना है, क्योंकि पढ़ाई से अधिक जरूरी फिलहाल उनकी जान की हिफाजत है.

