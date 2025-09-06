ETV Bharat / state

खगड़िया में आशा कार्यकर्ता की गला रेतकर हत्या, घर में खून से लथपथ पड़ी थी लाश

खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के मुश्कीपुर कोठी में शनिवार देर शाम दिल दहला देने वाली वारदात हुई. अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत आशा कार्यकर्ता पूनम वर्मा की घर के अंदर गला रेतकर हत्या कर दी गई. शव खून से लथपथ हालत में बरामदे के पास गली में मिला जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

आशा कार्यकर्ता की हत्या : पूनम वर्मा गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल में आशा कार्यकर्ता के पद पर तैनात थीं. वह अपने घर में ही प्रैक्टिस करती थीं और प्रसव कराती थीं. वारदात के बाद आसपास के लोग और ग्रामीण मौके पर जुट गए और तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

खगड़िया में आशा कार्यकर्ता की हत्या (ETV Bharat)

बेटे संग रहतीं थीं पूनम : स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका के पति का निधन दो वर्ष पूर्व हो गया था. इसके बाद वह अपने बेटे के साथ निजी मकान में रह रही थीं. घटना के बाद गोगरी थानाध्यक्ष अजीत कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और जांच शुरू कर दी. हालांकि हत्या कैसे और किसने की, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है.

बेटे ने देखा खून से लथपथ शव : मृतका के पुत्र रवि शेखर ने बताया कि उनकी मां का मोबाइल कभी बंद नहीं रहता था. लेकिन शनिवार शाम चार बजे फोन करने पर स्विच ऑफ मिला. इसके बाद जब वह नए मकान पर खोजते हुए पहुंचे तो मां का गला कटा शव देखा. उन्होंने बताया कि परिवार की किसी से दुश्मनी नहीं है.