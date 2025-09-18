ETV Bharat / state

खगड़िया टू हॉलीवुड, आलोक राज की फिल्म 'सूरजमुखी' को मिला यूएस फेस्टिवल में स्थान

खगड़िया के आलोक राज की फिल्म 'सूरजमुखी' का चयन यूएस फिल्म फेस्टिवल में हुआ. 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक फिल्म की स्क्रीनिंग होगी.

आलोक राज की फिल्म सूरजमुखी
आलोक राज की फिल्म सूरजमुखी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
खगड़िया: बिहार के खगड़िया के अगुवानी (बाबरहा) गांव के रहने वाले रंगकर्मी आलोक राज की फिल्म 'सूरजमुखी' को अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया है. यह खबर सामने आते ही खगड़िया समेत पूरे बिहार में गर्व और खुशी की लहर दौड़ गई है. यह फिल्म कंट्री रोड्स फिल्म्स के बैनर तले बनी है, जिसका निर्देशन सुमित सिन्हा ने किया है. सुमित मूल रूप से हजारीबाग (झारखंड) के निवासी हैं. 26 सितंबर से तीन अक्टूबर तक फिल्म की स्क्रीनिंग होगी.

सामाजिक सरोकारों पर आधारित है 'सूरजमुखी': 'सूरजमुखी' एक सामाजिक मुद्दों और मानवीय संवेदनाओं को छूने वाली फिल्म है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल रही है. इस फिल्म में खगड़िया के दो प्रतिभाशाली युवा कलाकार आलोक राज और मिथलेश कुमार ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. दोनों लंबे समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से अभिनय के क्षेत्र में स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर चुके हैं.

आलोक राज की फिल्म सूरजमुखी
आलोक राज की फिल्म सूरजमुखी (ETV Bharat)

भागलपुर के 'आलय' से सीखीं अभिनय की बारीकियां: अलोक ने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले, आलोक राज की एक शॉर्ट फिल्म 'डेढ़ मिनट' को राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में चयनित किया गया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा था. आलोक ने बताया कि वे 8 वर्ष की उम्र से रंगमंच से जुड़े हैं और उनकी शिक्षा-दीक्षा भागलपुर में हुई है. वे भागलपुर स्थित संस्था 'आलय' से अभिनय की बारीकियां सीखते रहे हैं.

"मैं इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा हूं. हालांकि अभी मैं फिल्म की कहानी और अपने किरदार के बारे में विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे डायरेक्टर इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों तक ले जाना चाहते हैं. पर यह एक पारिवारिक और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है, जो समाज को सकारात्मक दिशा दे सकती है."-आलोक राज

सूरजमुखी के चयन से उत्साहित: ईटीवी से बातचीत में आलोक राज ने कहा कि हाल ही में उन्होंने डा. चैतन्य प्रकाश के नाटक 'कोर्ट मार्शल' में भी मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसे काफी सराहा गया था। वहीं, 'नैनोकॉन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव' में 'सूरजमुखी' के चयन से वह बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि यह फिल्म ऑस्कर तक भी पहुंचे.

मिथलेश कुमार की शानदार उपलब्धियां: फिल्म के दूसरे प्रमुख कलाकार मिथलेश कुमार ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), वाराणसी से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों व नाट्य प्रस्तुतियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं.

