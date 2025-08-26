ETV Bharat / state

डॉ. नवनीत ने कहा कि दिमाग की बीमारियों के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए 20 ब्रेन लैब में सुरक्षित किए जा चुके हैं.

KGMU का एनाटॉमी विभाग खोलेगा दिमाग की बीमारियों राज.
KGMU का एनाटॉमी विभाग खोलेगा दिमाग की बीमारियों राज. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 26, 2025 at 8:59 AM IST

August 26, 2025

लखनऊ: केजीएमयू का एनॉटमी विभाग दिमाग (ब्रेन) की बीमारियों का रहस्य खोलेगा. इसके लिए बॉडी डोनेशन के बाद कुछ लोगों के दिमाग को सेहजा जाएगा. विशेषज्ञ बीमारी का इतिहास पता करके दिमाग में होने वाले बदलाव के बारें में जानकारी जुटाएंगे. इसकी कवायद शुरू कर दी गई है. यह जानकारी केजीएमयू एनॉटमी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नवनीत चौहान ने दी.

सोमवार को केजीएमयू एनॉटमी विभाग के 114वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे. डॉ. नवनीत चौहान ने कहा कि दिमाग की बीमारी की दशा में उसकी कोशिकाओं में बदलाव आता है. यह बदलाव अलग-अलग दिमाग की बीमारियों में देखने को मिलता है.

उन्होंने बताया कि अब दिमाग की किस बीमारी में क्या बदलाव होते हैं? बीमारी के दौरान कोशिकाएं कैसे बर्ताव करती हैं? उम्र के हिसाब से कोशिकाओं में क्या बदलाव आते हैं? इसका पता लगाया जाएगा. ताकि दवा व ऑपरेशन से मर्ज पर सीधे हमला किया जा सके.

डॉ. नवनीत ने कहा कि दिमाग की बीमारियों के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अब तक 20 ब्रेन लैब में सुरक्षित किए जा चुके हैं. अभी और ब्रेन को लैब में सुरक्षित किया जाएगा. कार्यक्रम में कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने एनॉटमी विभाग की वेबसाइट का शुभारंभ किया.

उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर शोध समेत विभाग की दूसरी जानकारी को प्रसारित किया जाएगा. इंदौरा इंडेक्शन मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. जीपी पाल सिंह ने स्पाइन से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की. उन्होंने कहा कि कमर दर्द समेत स्पाइन की दूसरी समस्याओं का आकलन ठीक से करना चाहिए. रीढ़ के किस हिस्से पर शरीर का अधिक भार पड़ रहा है.

इसका पता लगाकर बीमारी की सटीक पहचान की जा सकती है. इस मौके पर छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया. इनमें आरूषी, आर्यन, आर्यन मित्तल, शाश्वत, सौम्या, वंशिका, खुशी, आदित्य, पिहू अग्रवाल, रनवीर, तनिष्क, तरूण, दिव्य प्रकाश, दिवाकर, निशांत, चैतन्य, दिव्यांशु, मृदुल, पलक समेत अन्य छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया.

