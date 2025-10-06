ETV Bharat / state

कफ सिरप को लेकर केजीएमयू ने शुरू की अनोखी पहल, कफ मरीजों के लिए अलग से चलेगा क्लीनिक

लखनऊ : कफ सिरप पर बवाल मचने के लिए केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग ने अनोखी पहल की है. कफ के मरीजों के लिए विभाग में अलग से क्लीनिक संचालित की जाएगी. साथ ही एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (एपीआई) के साथ मिलकर केजीएमयू में देश का पहला कफ क्लीनिक शुरू की गई है. स्थानीय फैमली फिजिशियन को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सोमवार से डॉक्टरों को ट्रेंड करने की शुरुआत की गई.

रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि कफ सिरप को लेकर देश भर में बवाल मचा है. हालांकि यह बवाल बच्चों के कफ सिरप को लेकर है, लेकिन बड़ों के कफ सिरप को लिखने में सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि यह पहल एक वैज्ञानिक और शैक्षणिक अभियान के तहत की गई है. इसमें देशभर में 10 कफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत एक वर्ष में 1000 से अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है.

सोमवार से कफ क्लीनिक के तहत लखनऊ व आस-पास के 150 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया. डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि कफ क्लीनिक्स का मकसद डॉक्टरों को सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खांसी के मूल्यांकन और इलाज में सक्षम बनाना है. यहां डॉक्टरों को केस आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिसमें खांसी की पहचान, उसकी आवाज से निदान और लक्षणों के अनुसार उचित इलाज पर जोर रहेगा.