कफ सिरप को लेकर केजीएमयू ने शुरू की अनोखी पहल, कफ मरीजों के लिए अलग से चलेगा क्लीनिक

देशभर में 10 कफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. एक वर्ष में 1000 से अधिक डॉक्टरों को ट्रेंड करने का टारगेट है.

केजीएमयू ने शुरू की अनोखी पहल.
केजीएमयू ने शुरू की अनोखी पहल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 9:44 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : कफ सिरप पर बवाल मचने के लिए केजीएमयू रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग ने अनोखी पहल की है. कफ के मरीजों के लिए विभाग में अलग से क्लीनिक संचालित की जाएगी. साथ ही एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया (एपीआई) के साथ मिलकर केजीएमयू में देश का पहला कफ क्लीनिक शुरू की गई है. स्थानीय फैमली फिजिशियन को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. सोमवार से डॉक्टरों को ट्रेंड करने की शुरुआत की गई.

रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि कफ सिरप को लेकर देश भर में बवाल मचा है. हालांकि यह बवाल बच्चों के कफ सिरप को लेकर है, लेकिन बड़ों के कफ सिरप को लिखने में सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि यह पहल एक वैज्ञानिक और शैक्षणिक अभियान के तहत की गई है. इसमें देशभर में 10 कफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत एक वर्ष में 1000 से अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है.

सोमवार से कफ क्लीनिक के तहत लखनऊ व आस-पास के 150 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया. डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि कफ क्लीनिक्स का मकसद डॉक्टरों को सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खांसी के मूल्यांकन और इलाज में सक्षम बनाना है. यहां डॉक्टरों को केस आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिसमें खांसी की पहचान, उसकी आवाज से निदान और लक्षणों के अनुसार उचित इलाज पर जोर रहेगा.

उन्होंने बताया कि एक हफ्ते से खांसी आ रही है तो भाप लें. खांसी ठीक हो जाएगी. यदि टीबी की वजह से खांसी आ रही है. लगातार दो सप्ताह से खांसी आ रही है तो डॉक्टर की सलाह लें. उन्होंने बताया कि कफ क्लीनिक में सिरप की बारीकियां समझाई जाएंगी. किन मरीजों को सिरप देना है, किन्हें नहीं दिया जाना है? कफ सिरप की डोज कैसे निर्धारित करें? इन बारीकियों को सिखाया जाएगा.

COUGH SYRUP CONTROVERSYKGMU CLINIC FOR COUGH PATIENTSLUCKNOW NEWSकेजीएमयू में कफ क्लीनिकKGMU CLINIC FOR COUGH PATIENTS

