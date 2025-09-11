ETV Bharat / state

दांत और मसूड़े बताएंगे मौत का सटीक समय; KGMU रिसर्च में हुआ खुलासा, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होगा शोध

लखनऊ: आने वाले दिनों में मौत का सटीक समय का पता लगाना आसान होगा. इसके लिए दिल के टिश्यू की जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दांत और मसूड़ों से नमूने लेकर मौत के सटीक समय का आंकलन किया जा सकेगा. यह तथ्य केजीएमयू ओरल पैथोलॉजी विभाग के शोध में सामने आए हैं. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ओरल पैथोलॉजी विभाग ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) से मिले प्रोजेक्ट के तहत शोध किया है. इसमें एनॉटमी विभाग का भी सहयोग लिया गया है. इस शोध में दांत और मसूड़ों को लेकर जानकारी सामने आई है. ओरल पैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. शालिनी गुप्ता ने बताया कि एनॉटमी विभाग में शव से दांतों और मसूड़ों के नमूने लिए गए. इन सैंपल के डीएनए समेत दूसरी अहम जांच की गई. जांच में पाया गया कि मौत के बाद जैसे-जैसे समय गुजरता है, दांत और मसूड़ों में बदलाव शुरू हो जाते हैं. दांत की आकृति, रंग में तब्दीली पाई गई. मसूड़ों में रंग व सिकुड़न आदि देखी गई. यह बदलाव वक्त के साथ बढ़ता है. उम्र के साथ बदलाव की रफ्तार भी अलग पाई गई है. 20 शवों से सैंपल जुटाए: डॉ. शालिनी ने बताया कि शोध के दौरान लगभग 20 लोगों के शव से दांत और मसूड़ों के नमूने एकत्र किए गए थे. पोस्टमार्टम डेंटल प्रोफाइल का प्रयोग किया गया. उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के दिल का टिश्यू लेकर मौत के समय का आंकलन किया जाता है. अब दांत और मसूड़ों से सटीक समय का अनुमान लगाया जा सकेगा. इससे पुलिस को मौत के समय से पर्दा उठाने और कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी. नए शोध के बाद हफ्तों या महीनों पुराने शव की भी जांच की जा सकती है. इसे अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होन के लिए भेजा है. जर्नल ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है.