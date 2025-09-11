दांत और मसूड़े बताएंगे मौत का सटीक समय; KGMU रिसर्च में हुआ खुलासा, इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होगा शोध
डॉ. शालिनी ने बताया कि इस शोध के दौरान लगभग 20 लोगों के शव से दांत और मसूड़ों के नमूने एकत्र किए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 8:12 AM IST
लखनऊ: आने वाले दिनों में मौत का सटीक समय का पता लगाना आसान होगा. इसके लिए दिल के टिश्यू की जांच कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दांत और मसूड़ों से नमूने लेकर मौत के सटीक समय का आंकलन किया जा सकेगा. यह तथ्य केजीएमयू ओरल पैथोलॉजी विभाग के शोध में सामने आए हैं.
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के ओरल पैथोलॉजी विभाग ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) से मिले प्रोजेक्ट के तहत शोध किया है. इसमें एनॉटमी विभाग का भी सहयोग लिया गया है. इस शोध में दांत और मसूड़ों को लेकर जानकारी सामने आई है.
ओरल पैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. शालिनी गुप्ता ने बताया कि एनॉटमी विभाग में शव से दांतों और मसूड़ों के नमूने लिए गए. इन सैंपल के डीएनए समेत दूसरी अहम जांच की गई. जांच में पाया गया कि मौत के बाद जैसे-जैसे समय गुजरता है, दांत और मसूड़ों में बदलाव शुरू हो जाते हैं. दांत की आकृति, रंग में तब्दीली पाई गई. मसूड़ों में रंग व सिकुड़न आदि देखी गई. यह बदलाव वक्त के साथ बढ़ता है. उम्र के साथ बदलाव की रफ्तार भी अलग पाई गई है.
20 शवों से सैंपल जुटाए: डॉ. शालिनी ने बताया कि शोध के दौरान लगभग 20 लोगों के शव से दांत और मसूड़ों के नमूने एकत्र किए गए थे. पोस्टमार्टम डेंटल प्रोफाइल का प्रयोग किया गया. उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के दिल का टिश्यू लेकर मौत के समय का आंकलन किया जाता है. अब दांत और मसूड़ों से सटीक समय का अनुमान लगाया जा सकेगा.
इससे पुलिस को मौत के समय से पर्दा उठाने और कानूनी मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी. नए शोध के बाद हफ्तों या महीनों पुराने शव की भी जांच की जा सकती है. इसे अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित होन के लिए भेजा है. जर्नल ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है.
नाइट्रेस गैस पर जीएसटी कम हुई: सरकार ने ऑक्सीजन और ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली नाइट्रेस गैस पर जीएसटी की दरों में कटौती की है. अब 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स ही चुकाना होगा. इससे इलाज सस्ता होने की उम्मीद है. लखनऊ में दो हजार से ज्यादा सरकारी व प्राइवेट अस्पताल हैं. इनमें 80 फीसदी अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड हैं. ऐसे बेड की संख्या करीब 7000 है. जीएसटी दर घटने से मरीजों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों जागरूकता: डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉ. सुरेखा रामचंद्रन ने कहा कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अतिरिक्त गुणसूत्र 21 के साथ पैदा होते हैं. इससे इनके शरीर और मस्तिष्क का विकास सामान्य से अलग होता है. हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में नहीं जानते हैं. जरूरी है कि उन्हें जागरूक किया जाए.
हजरतगंज स्थित यूपी प्रेस क्लब में डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष डॉ. सुरेखा रामचंद्रन की अध्यक्षता में चार दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित हुई. इस दौरान अध्यक्ष डॉ. सुरेखा ने बताया कि गुरुवार से 14 सितंबर तक डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन ब्लॉसम, इंपिरियल रिजॉर्ट फैजाबाद रोड चिनहट में कार्यक्रम का आयोजन होगा.
उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगता आयुक्त हिमांशु झा होंगे. समापन समारोह में मुख्य अतिथि उपायुक्त शैलेंद्र सोलंकी शामिल होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य डाउन सिंड्रोम और उससे जुड़ी स्थिति के लिए विभिन्न चिकित्सकीय समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा.
डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों की प्रतिभा और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होंगी. साथ ही (डीएसएफआई) पुरस्कार सम्मान समारोह होगा, जिनमें डाउन सिंड्रोम के लिए लगन से कम करने वालों को सम्मान दिया जाएगा.
