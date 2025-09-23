ETV Bharat / state

KGMU में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट का मामला; कुलपति ने दोनों पक्षों को समझाया, ट्रॉमा सेंटर प्रभारी बोले- 'चिकित्सकों का निलंबन किया जाएगा स्थगित'

लखनऊ : केजीएमयू के ट्राॅमा सेंटर में नर्सिंग अधिकारी से मारपीट के मामले में मंगलवार को कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया. ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी के मुताबिक, चारों चिकित्सकों का निलंबन स्थगित किया जाएगा.

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. प्रेम राज सिंह ने बताया कि प्रदर्शन रुका हुआ है. कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया है. सभी स्टाफ एवं चिकित्सक ड्यूटी पर वापस लौट गए हैं. चारों चिकित्सकों का निलंबन स्थगित किया जाएगा.

यह था मामला : बता दें कि केजीएमयू के ट्राॅमा सेंटर की ऑर्थो ओटी में शनिवार देर रात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने नर्सिंग अधिकारी की पिटाई कर दी थी. रेजिडेंट डॉक्टरों पर शराब के नशे में धुत होकर किसी पुरानी बात पर रंजिश के चलते लात-घूसों से पिटाई करने का आरोप लगा है. शनिवार देर रात ट्रॉमा सेंटर के ऑर्थो ओटी के बाहर हुई घटना के बाद सोमवार को दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में लोग जुटे और जमकर नारेबाजी की थी.