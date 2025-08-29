लखनऊ: केजीएमयू के डॉक्टरों का कमाल एक बार फिर सामने आया है. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सकों ने 51 वर्षीय महिला का जटिल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है. महिला के पेट से डॉक्टरों ने 8.5 किग्रा ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल लिया. महिला अब पूरी तरह से स्वस्थ है. डॉक्टरों की मानें तो एक लाख आबादी में ऐसे 2 से 5 मामले ही सामने आते हैं. महज 20 हजार के खर्च में महिला को नई जिंदगी देने में टीम सफल रही.

कौन सा ट्यूमर था महिला कोः सर्जरी विभाग की सर्जन डॉ. सौम्या सिंह ने बताया कि महिला जायंट रिकरेंट रेट्रोपेरिटोनियल लिपोसारकोमा एक दुर्लभ और अक्रामक सॉफ्ट टिश्यू सारकोम से पीड़ित थी. चिकित्सकों के मुताबिक रेट्रोपेरिटोनियल लिपोसारकोमा एक दुर्लभ, घातक ट्यूमर है जो पेट के पीछे बढ़ता है. यह आकार में 35 × 25 × 14 सेंमी का और लगभग 8.5 किलोग्राम वजन का था. इसने दाहिनी किडनी को लिवर के पास मध्य रेखा की ओर धकेल दिया. ट्यूमर के अत्यधिक आकार ने मरीज के लिए कई परेशानी बढ़ा दी थी.

पेट में ऐसा 8.5 किग्रा का ट्यूमर था. (kgmu lucknow)

उन्होंने बताया कि इस ट्यूमर के कारण किडनी निकालने का गंभीर खतरा भी मंडराने लगा था. इसके बावजूद, केजीएमयू की सर्जिकल टीम ने संपूर्ण ट्यूमर को हटाने और किडनी को सुरक्षित रखने में सफलता पाई. उन्होंने बताया कि 1 अगस्त में पहला ऑपरेशन किया गया था. यह अत्यंत जटिल मामला था. उन्होंने बताया कि मरीज को अब किए गए ऑपरेशन के दौरान चार यूनिट रक्त चढ़ाया गया.

केजीएमयू के डॉक्टरों ने बचाई महिला की जिंदगी. (kgmu lucknow)

उनकी मानें तो सिर्फ 5,600 रूपए प्रत्यक्ष शल्य खर्च में शामिल रहे. कुल अस्पताल खर्च करीब 15 से 20 हजार रुपए हुआ. टीम ने मरीज को बचाने में सफलता हासिल की. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद रोगी स्वस्थ हो गईं और उनकी किडनी सुरक्षित रही. विशेषज्ञ बताते हैं कि रेट्रोपेरिटोनियल लिपोसारकोमा दुर्लभ होते हैं. प्रति 1 लाख जनसंख्या पर ऐसे 2–5 मामले सामने आते हैं. यह सारकोमा का एक महत्वपूर्ण उपसमूह है. यह महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर सकता है.





टीम में ये शामिल रहे: इस ऑपरेशन में सर्जरी विभाग की डॉ. सौम्या सिंह शामिल रहीं. टीम में डॉ. विजय (एसआर), डॉ. स्वप्निल (जेआर), डॉ. अहमर (जेआर) शामिल रहे. इन्हें प्रो. परीजात (सर्जरी) और डॉ. अवनीत गुप्ता (यूरोलॉजी) तथा डॉ. उज्ज्वल जैन (एसआर, यूरोलॉजी) का सहयोग मिला. एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व डॉ. नेहा ने किया, जबकि आईसीयू देखभाल की ज़िम्मेदारी डॉ. विपिन सिंह (अतिरिक्त प्रोफेसर, एनेस्थीसिया) ने संभाली. पूरी टीम ने प्रो. जे.के. कुशवाहा और प्रो. के.के. सिंह के मार्गदर्शन तथा कुलपति के नेतृत्व में प्रशासनिक सहयोग को भी सराहा.

