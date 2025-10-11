ETV Bharat / state

कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं से लगवाया झाड़ू-पोछा; पूरे स्टाफ पर एक्शन, वार्डन पहले ही हो चुकी हैं बर्खास्त

काकोरी में तैनात शिक्षिका को स्कूल का नया वार्डन नियुक्त किया गया, 3 सदस्यीय कमेटी ने की थी जांच.

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के खजौली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में छात्राओं के उत्पीड़न के मामले में वार्डन, प्रधानाध्यापिका को बर्खास्त करने के बाद शुक्रवार की देर रात स्कूल के सभी स्टाफ को हटा दिया गया. काकोरी में तैनात एक शिक्षिका को स्कूल का नया वार्डन नियुक्त किया गया है.

बीएसए ने विद्यालय के तीन कर्मचारियों का माल, काकोरी और मलिहाबाद के केजीबीवी विद्यालयों में स्थानांतरण कर दिया है, बाकी स्टाफ का ट्रांसफर आदेश भी जारी हो गया है. हालांकि नई तैनाती तय नहीं होने से रिलीव नहीं किया जा रहा है.

खजौली के केजीबीवी से रिलीज होने वाले स्टाफ में अंशकालिक साक्षी पांडेय, तरन्नुम ताज और महिला चपरासी अंशिका यादव शामिल हैं.

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार कनौजिया को स्कूल भेजकर शिक्षिकाओं को नोटिस देकर रिलीव करने का आदेश दिया था. इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे बीईओ ने स्कूल पहुंचकर दोनों शिक्षिकाओं और चपरासी को रिलीव कर दिया. वार्डन का कार्यभार देख रहीं शिक्षिका अनामिका और रसोइयों को भी रोका गया है.

बीएसए रामप्रवेश ने बताया कि खजौली की वार्डन सुधा यादव को बर्खास्त करने के बाद केजीबीवी काकोरी की शिक्षिका अमिता साहू को यहां का नया वार्डन बनाया गया है. अमिता ने शुक्रवार को चार्ज भी संभाल लिया. ऐसे में शनिवार को खजौली में तैनात शिक्षिका अनामिका का भी तबादला कर दिया जाएगा. इसके अलावा दूसरे स्कूल के रसोइए के आने के बाद यहां तैनात दोनों रसोइयों को भी दूसरी जगह भेजा जाएगा.

इस बीच बीईओ पर ट्रांसफर आदेश दिखा रजिस्टर पर साइन करवाने का आरोप लग रहा है. दावा है कि किसी को आदेश की कॉपी नहीं दी गई. उधर बीएसए का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के साथ ही रिपोर्ट सौंप दी गई है.

ये है पूरा मामला : दरअसल, बीते दिनों कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्रों ने प्रधानाचार्य और वार्डन पर मारपीट करने और धमकाने के गंभीर आरोप खुद जिलाधिकारी के सामने लगाए थे. विद्यालय की 10 छात्राओं ने समाधान दिवस के अवसर पर तहसील पहुंचकर डीएम विशाख को शिकायती पत्र के साथ-साथ कुछ वीडियो दिए थे.

डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम आपूर्ति ज्योति गौतम की अध्यक्षता में तीन सदस्य कमेटी गठित करते हुए वार्डन को विद्यालय से हटाने के निर्देश तत्काल दिए थे. वहीं स्कूल की प्रिंसिपल सुधा यादव ने मामले में कोई जवाब नहीं दिया था. इसके बाद बाद डीएम ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश देकर उन्हें तत्काल स्कूल से हटाने और पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी थी.

छात्राओं ने बताया कि प्रधानाचार्य और वार्डन उन्हें मारते-पीटते हैं. उन लोगों से झाड़ू पोछा भी लगवाया जाता है. छात्राओं ने आरोप लगाया था कि रात में कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं. अगर कोई उन्हें देख लेता है उसकी पिटाई की जाती है.

यह भी पढ़ें: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं के करियर की उड़ान को 'पंख' दे रही सरकार, जानिए कैसे?

यह भी पढ़ें: केजीबीवी की 80 छात्राएं पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में लेंगी भाग

For All Latest Updates

TAGGED:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयकेजीबीवी छात्र उत्पीड़न मामलाKASTURBA GANDHI GIRLS SCHOOLKGBV STUDENTKGBV STUDENT HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.