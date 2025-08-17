ETV Bharat / state

केशकाल की कथित मुठभेड़ की जांच करेगी कांग्रेस, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मरकाम, कहा- एनकाउंटर के सबूत नहीं

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति भी बना दी है. ये सभी लोगों से, पीड़ितों से बात करेंगे. मौके का जायजा भी लेंगे.

केशकाल की कथित मुठभेड़ की जांच करेगी कांग्रेस, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मरकाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2025 at 2:30 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 3:16 PM IST

कोंडागांव: जिले के केशकाल थाना इलाके में हुई कथित नक्सली मुठभेड़ अब विवादों में घिर गई है. कांग्रेस ने इसे पहले ही फर्जी बता चुकी है, अब इसकी जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी भी बना दी है. वहीं मोहन मरकाम भी कई लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पहुंचे जहां, ये मुठभेड़ हुई थी.

पहले जानिए क्या है मामला: पुलिस के मुताबिक, केशकाल के नालाझार जंगल में 14 अगस्त की रात 10 बजे नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक ग्रामीण घायल हुआ है. घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

घायल युवक और कांग्रेस का क्या कहना है?: अस्पताल में मुलाकात के दौरान घायल युवक ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि वह अपने 3 साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल गया था. तभी पुलिस ने उनकी गाड़ी तोड़ी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उसे गोली लगी. यानी ये नक्सली मुठभेड़ नहीं थी.

कांग्रेस के मुताबिक मुठभेड़ के कोई सबूत नहीं: मामले की सच्चाई जानने जिला कांग्रेस कमेटी की टीम पूर्व मंत्री मोहन मरकाम के नेतृत्व में ग्राउंड जीरो पहुंची. निरीक्षण के बाद मरकाम ने आरोप लगाया कि पुलिस “भोले-भाले ग्रामीणों को नक्सली बताकर हत्या की साजिश रच रही है.” उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर मुठभेड़ के कोई सबूत नहीं मिले.

निरीक्षण के बाद मरकाम ने कहा कि, एनकाउंटर के सबूत नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम चाहते हैं कि, जो भी दोषी पुलिस कर्मी हैं जो अपना स्टार बढ़ाना चाहते थे उन पर हत्या का केस दर्ज हो. पीड़ित परिजन को एक करोड़ मुआवजा और नौकरी भी दी जाए- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री

साख बचाने की कोशिश: कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि, ग्रामीण युवाओं के साथ पुलिस ने मारपीट और गोलीबारी की घटना की और इसे नक्सली मुठभेड़ का रूप देकर छिपाने की कोशिश की गई. भाजपा सरकार और कोंडागांव पुलिस अपनी साख बचाने के लिए इसे मुठभेड़ बता रही है.

मोहन मरकाम कई लोगों के साथ ग्राउंड जीरो पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यीय समिति: प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, समिति के संयोजक पूर्व मंत्री मोहन मरकाम होंगे. इनके साथ बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, पूर्व विधायक संतराम नेताम, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री रवि घोष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम और कोंडागांव जिला कांग्रेस अध्यक्ष बुधराम नेताम सदस्य हैं.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच समिति भी बना दी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये सभी जांच और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, तथ्य जुटाएंगे और इसके बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट पीसीसी को सौंपी जाएगी. इसके आधार पर कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करेगी.

