हजारीबाग के बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
झारखंड को केंद्रीय विद्यालय सौगात मिली है. इस बार हजारीबाग के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा.
Published : October 2, 2025 at 5:48 PM IST
हजारीबागः जिला को केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिल चुकी है. भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है. दरअसल बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है.
हजारीबाग जिला शिक्षा का हब माना जाता है. इसको लेकर एक बड़ी सौगात भारत सरकार ने हजारीबाग जिला को दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा. वैसे तो बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है. ऐसे में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है तो हजारीबाग जिला के लिए भी यह विशेष महत्व रखेगा.
भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की है. अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि "कोडरमा लोकसभा (बरकट्ठा) के लिए बड़ी सौगात हैं महानवमी के पावन अवसर पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है. देश के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से संपन्न बनाकर ‘विकसित भारत’ की निर्माण यात्रा को गति देने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है. इस ऐतिहासिक उपहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से आभार".
अब बरकट्ठा समेत हजारीबाग जिला के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा. जिससे उनकी प्रतिभा को नई दिशा और उज्ज्वल भविष्य की नींव मिलेगी.
