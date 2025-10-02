ETV Bharat / state

हजारीबाग के बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

झारखंड को केंद्रीय विद्यालय सौगात मिली है. इस बार हजारीबाग के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा.

Kendriya Vidyalaya will be opened in Barkattha of Hazaribag district
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिला को केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिल चुकी है. भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है. दरअसल बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है.

हजारीबाग जिला शिक्षा का हब माना जाता है. इसको लेकर एक बड़ी सौगात भारत सरकार ने हजारीबाग जिला को दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा. वैसे तो बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है. ऐसे में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है तो हजारीबाग जिला के लिए भी यह विशेष महत्व रखेगा.

Kendriya Vidyalaya will be opened in Barkattha of Hazaribag district
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सोशल मीडिया का पेज (ETV Bharat)

भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की है. अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि "कोडरमा लोकसभा (बरकट्ठा) के लिए बड़ी सौगात हैं महानवमी के पावन अवसर पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है. देश के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से संपन्न बनाकर ‘विकसित भारत’ की निर्माण यात्रा को गति देने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है. इस ऐतिहासिक उपहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से आभार".

For All Latest Updates

TAGGED:

बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालयBARKATTHA OF HAZARIBAG DISTRICTKENDRIYA VIDYALAYA IN BARKATTHAUNION MINISTER ANNAPURNA DEVIKENDRIYA VIDYALAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.