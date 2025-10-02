ETV Bharat / state

हजारीबाग के बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

हजारीबागः जिला को केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिल चुकी है. भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है. दरअसल बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है.

हजारीबाग जिला शिक्षा का हब माना जाता है. इसको लेकर एक बड़ी सौगात भारत सरकार ने हजारीबाग जिला को दी है. जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा. वैसे तो बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है. ऐसे में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है तो हजारीबाग जिला के लिए भी यह विशेष महत्व रखेगा.

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के सोशल मीडिया का पेज (ETV Bharat)

भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा की है. अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि "कोडरमा लोकसभा (बरकट्ठा) के लिए बड़ी सौगात हैं महानवमी के पावन अवसर पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बरकट्ठा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है. देश के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से संपन्न बनाकर ‘विकसित भारत’ की निर्माण यात्रा को गति देने के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है. इस ऐतिहासिक उपहार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से आभार".