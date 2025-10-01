ETV Bharat / state

चमोली वासियों के लिए खुशखबरी, सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय को मिली मंजूरी

चमोली के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ को मिली बड़ी सौगात, केंद्रीय विद्यालय को मिली मंजूरी, देवाल क्षेत्र में खुशी की लहर

सवाड़ गांव में ग्रामीणों ने तैयार किया है टीन शेड (फोटो सोर्स- Administration)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2025 at 8:53 PM IST

चमोली: आखिरकार चमोली जिले के सीमांत और सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता खुल हो गया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है. जिसमें सवाड़ का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है. जिसकी स्थापना की स्वीकृति मिल गई है. वहीं, केवी के मंजूरी की सूचना पर पूरे देवाल क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

चमोली के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में केवी यानी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई है. जिस पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने खुशी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर केवी की स्वीकृति की जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा है कि सैनिक बाहुल्य, दुर्गम, दूरस्थ और सीमांत गांव में केंद्रीय विद्यालय का खुलना क्षेत्र के छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. जिसके लिए सांसद बलूनी ने बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है.

ग्रामीणों ने टीन शेड का किया है निर्माण: दरअसल, पिछले एक दशक से सवाड़ समेत देवाल विकासखंड के लोग सवाड़ में केवी की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं. बकायदा सवाड़ के ग्रामीणों ने केवी के अस्थायी संचालन के लिए सवाड़ गांव के बीचोंबीच अपने संसाधनों से करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से टीन शेड का निर्माण किया है.

केवी के लिए ग्रामीणों ने भूमि की है दान: इसके अलावा करीब 100 नाली अपनी नाप भूमि केवी संगठन के नाम दान की है. वहीं, केवी की स्थापना के लिए सवाड़ के ग्रामीण लगातार संघर्षरत थे. सांसद अनिल बलूनी की पोस्ट ने सवाड़ समेत पूरे देवाल क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल पैदा कर दिया है.

सवाड़ में केवी की मंजूरी पर खुशी का माहौल: सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति की जानकारी साझा होने पर थराली के विधायक भूपाल राम टम्टा, देवाल बीजेपी मंडल अध्यक्ष उमेश मिश्रा, देवाल प्रमुख तेजपाल सिंह रावत आदि ने खुशी जाहिर की है.

बेहतरीन शिक्षा के अभाव में हो रहे पलायन पर लगेगा लगाम: उनका कहना है कि देवाल जैसे सुदूरवर्ती विकासखंड में केवी के स्थापना होने पर निश्चित ही जहां शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो वहीं लगातार बेहतरीन शिक्षा के अभाव में हो रहे पलायन भी रुकेगा.

"चमोली जिले में थराली विधानसभा के सैनिक बहुल गांव सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय की कैबिनेट स्वीकृति मिल गई है. सैनिक बहुल, दुर्गम, दूरस्थ और सीमांत गांव सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय का खुलना क्षेत्र के छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा."- अनिल बलूनी, लोकसभा सांसद

