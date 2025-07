ETV Bharat / state

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और शाहपुरा फिर बने नगर पालिका, नगर परिषद का दर्जा खत्म - RAJASTHAN MUNICIPAL COUNCIL CHANGE

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

Published : July 10, 2025 at 7:09 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 7:54 AM IST

जयपुर : राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले में बदलाव करते हुए चार शहरों—केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और शाहपुरा (भीलवाड़ा) को फिर से नगर पालिका बना दिया है. पहले इन चारों को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब स्वायत्त शासन विभाग ने नई अधिसूचना जारी कर इनका दर्जा घटा दिया है. राज्य सरकार ने प्रदेश की चार नगर परिषदों को दोबारा नगर पालिका में तब्दील कर दिया है. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने अधिसूचना जारी की पूरवर्ती कांग्रेस सरकार ने केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और शाहपुर को जिले का दर्जा दिए जाने के बाद नगर परिषद घोषित किया गया था. लेकिन अब चूंकि ये जिले नहीं रहे, ऐसे में प्रशासन ने इन्हें फिर से नगर पालिका का स्वरूप दे दिया है. दरअसल, जब अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों की घोषणा की थी, तब जिला मुख्यालय के रूप में पहचान दिलाने और नगरीय विकास को गति देने के उद्देश्य से केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और शाहपुर को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था. इससे यहां की नगरीय सुविधाएं सड़कें, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और शहरी नियोजन को जिला स्तर के अनुरूप सुदृढ़ किया जाना था. प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी इन निकायों में अतिरिक्त पद सृजित कर बजट और संसाधनों की विशेष व्यवस्था की गई थी. स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: सीएम भजन लाल सरकार के दो बड़े फैसले: फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाई, मंडियों में विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 में से केवल 11 नए जिलों को ही अस्तित्व में बनाए रखने का फैसला लिया गया, जबकि शेष 8 प्रस्तावित जिलों को वापस ले लिया गया. इन्हीं में केकड़ी, सांचौर, नीम का थाना और शाहपुर शामिल थे. इन स्थानों का जिला का दर्जा समाप्त होने के बाद अब इनके नगर परिषद बनने की वैधानिकता भी समाप्त कर दी गई, जिसके चलते अब इन्हें दोबारा नगर पालिका बना दिया गया है. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार केकड़ी और सांचौर को द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका बनाया गया है. जबकि नीम का थाना और शाहपुरा (भीलवाड़ा) को तृतीय श्रेणी की नगर पालिका बनाया गया है. बहरहाल, इस फैसले के बाद अब इन चारों शहरों में शहरी विकास की योजनाओं और प्रशासनिक ढांचे पर पूर्व की अपेक्षा सीमित बजट और सीमित संसाधनों के साथ काम होगा. हालांकि सरकार का तर्क है कि ये कदम प्रशासनिक संतुलन और वित्तीय भार को नियंत्रित रखने की दिशा में उठाया गया है.

