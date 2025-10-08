"कोर्ट को डराने की साजिश", केजरीवाल बोले- CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले को मिलनी चाहिए कड़ी सज़ा
जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली घटना पर केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की.कहा- न्यायपालिका को इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए
Published : October 8, 2025 at 1:13 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 1:19 PM IST
नई दिल्ली: जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी और चिंता दोनों व्यक्त किया है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर रोष जताते हुए कहा है कि इस पूरी घटना ने पूरी न्यायपालिका को एक भयावह संदेश दिया है. और यह पूरी न्यायपालिका को डराने-धमकाने और दबाव में लाने की एक सुनियोजित और व्यवस्थित कोशिश लगती है.
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले को छोड़ देने और उन पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसले को उनकी महानता बताया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरी घटना ने पूरी न्यायपालिका को एक भयावह संदेश दिया है. जिस तरह से जस्टिस गवई का सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों द्वारा बेखौफ मज़ाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है, वह पूरी न्यायपालिका को डराने-धमकाने और दबाव में लाने की एक सुनियोजित और व्यवस्थित कोशिश लगती है.
Justice Gavai decided to leave the matter and not act against the person who tried to throw shoe at him. This is indeed his greatness.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 8, 2025
However, the whole incident has sent a chilling message to the entire judiciary. That if anyone can get away with throwing shoe at CJI, then…
अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि न्यायपालिका को इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. इनके खिलाफ कार्रवाई न करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता कमज़ोर होगी. जूता फेंकने की कोशिश करने वाले और मुख्य न्यायाधीश को धमकाने और उनका मज़ाक उड़ाने वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे.
इसके पहले भी केजरीवाल ने मंगलवार को इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक मुख्य न्यायाधीश पर हमला नहीं, बल्कि उस भारत की आत्मा पर प्रहार है, जहां एक दलित समाज का बेटा अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के बल पर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक पहुंचा है. दलित का बेटा जब शीर्ष पद पर पहुंचता है तो कुछ ताकतों को यह स्वीकार नहीं होता. यही वजह है कि अब न्यायपालिका तक को डराने की कोशिश हो रही है. यह दलित अस्मिता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर हमला है
देखकर दुख होता है कि कुछ समर्थक सोशल मीडिया पर खुलेआम मुख्य न्यायाधीश को धमकियां दे रहे हैं. यह राजनीति नहीं, यह गुंडागर्दी है. देश ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा.
अगर आज CJI पर जूता फेंकने वाले और सोशल मीडिया पर उन्हें धमकाने वाले बच निकलेंगे, तो कल कोई भी जज सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे संगठित हमलों पर कठोर और उदाहरण बनने वाली सज़ा ज़रूरी है, वरना न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता दोनों ख़तरे में पड़ जाएँगे। https://t.co/o2DGJOsZxP— Manish Sisodia (@msisodia) October 8, 2025
इस मामले पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि अगर आज CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले और सोशल मीडिया पर उन्हें धमकाने वाले बच निकलेंगे, तो कल कोई भी जज सुरक्षित नहीं रहेगा. ऐसे संगठित हमलों पर कठोर और उदाहरण बनने वाली सज़ा ज़रूरी है, वरना न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता दोनों ख़तरे में पड़ जाएंगे.
