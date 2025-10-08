ETV Bharat / state

"कोर्ट को डराने की साजिश", केजरीवाल बोले- CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले को मिलनी चाहिए कड़ी सज़ा

जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश मामले में केजरीवाल ने जताई चिंता ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 8, 2025 at 1:13 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 1:19 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी और चिंता दोनों व्यक्त किया है. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर रोष जताते हुए कहा है कि इस पूरी घटना ने पूरी न्यायपालिका को एक भयावह संदेश दिया है. और यह पूरी न्यायपालिका को डराने-धमकाने और दबाव में लाने की एक सुनियोजित और व्यवस्थित कोशिश लगती है. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले को छोड़ देने और उन पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसले को उनकी महानता बताया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पूरी घटना ने पूरी न्यायपालिका को एक भयावह संदेश दिया है. जिस तरह से जस्टिस गवई का सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों द्वारा बेखौफ मज़ाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है, वह पूरी न्यायपालिका को डराने-धमकाने और दबाव में लाने की एक सुनियोजित और व्यवस्थित कोशिश लगती है. अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि न्यायपालिका को इन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. इनके खिलाफ कार्रवाई न करने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता कमज़ोर होगी. जूता फेंकने की कोशिश करने वाले और मुख्य न्यायाधीश को धमकाने और उनका मज़ाक उड़ाने वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे.

