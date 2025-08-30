रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम स्थित ध्यान गुफाओं में अब आसानी से बुकिंग हो सकेंगी. इसको लेकर जीएमवीएन से गुफाओं का संचालन बीकेटीसी को सौंपने की तैयारी है. जल्द ही यह कार्रवाई पूरी होने के बाद तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी.

बता दें कि केदारनाथ मंदिर से डेढ़ किमी की दूरी पर स्थित ध्यान गुफा तब अधिक प्रसिद्ध हुई, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में अपनी केदारनाथ धाम दर्शन भ्रमण यात्रा के दौरान ध्यान गुफा में साधना की थी. इस गुफा को रूद्र ध्यान गुफा भी कहा जाता है. पर्यटन विभाग ने 2018 में यहां पर मौजूद प्राकृतिक गुफा को नया स्वरूप देकर इसका नाम ध्यान गुफा रखा.

बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि केदारनाथ धाम स्थित प्रसिद्ध ध्यान गुफा का संचालन अब बीकेटीसी करेगी. अब तक गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) द्वारा रूद्र ध्यान गुफा का प्रबंधन किया जा रहा था. ध्यान गुफा को बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को हस्तांतरण किए जाने को लेकर जीएमवीएन ने बीते शुक्रवार 29 अगस्त को अनापत्ति दे दी है. उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इस संबंध में बीकेटीसी को अवगत कराया है.

महाप्रबंधक (पर्यटन) गढ़वाल मंडल विकास निगम ने बताया केदारनाथ धाम स्थित ध्यान गुफा का संचालन वर्तमान में जीएमवीएन के माध्यम से किया जा रहा है. उक्त गुफा का संचालन बीकेटीसी को दिए जाने पर जीएमवीएन को कोई आपत्ति नहीं है. वहीं गुफा के बीकेटीसी को हस्तांतरित किए जाने पर माह सितंबर 2025 से अक्टूबर 2025 तक 15 पर्यटकों द्वारा ध्यान गुफा के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की है, जोकि पूर्व की भांति बना रहेगा और शीघ्र जीएमवीएन ध्यान गुफा बीकेटीसी को हस्तांतरित करेगा.

सितंबर माह से सुचारू रूप से चलेगी चारधाम यात्रा: मॉनसून के थमते ही सितंबर माह से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलने लगेगी और बदरीनाथ और केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी.

बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि कपाट खुलने से अब तक बदरीनाथ धाम में 12 लाख 85 हजार 296 और केदारनाथ धाम में 14 लाख 72 हजार 385 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं. इस तरह दोनों धामों में 27 लाख 57 हजार 681 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं.

वर्तमान में बरसात के मौसम में हुई अतिवृष्टि आपदा से प्रदेश को जन धन की क्षति हुई है. उसका असर चारधाम यात्रा पर भी हुआ है. यात्रा मार्ग कई बार भूस्खलन से अवरूद्ध हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से यात्रा मार्ग सुचारू हो रहे हैं. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत पुलिस प्रशासन तीर्थयात्रियों की सहायता को लेकर तत्पर हैं.

