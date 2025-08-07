Essay Contest 2025

रुद्रप्रयाग में खुला मौसम, फिर भी मुश्किलें नहीं हुई कम, कल भी बंद रहेगी केदारनाथ और मदमहेश्वर यात्रा - KEDARNATH YATRA STOPPED

रुद्रप्रयाग में मौसम भले ही खुल गया हो, लेकिन हालात नहीं सुधरे है. प्रशासन ने कल भी केदारनाथ और मदमहेश्वर यात्रा को रोका है.

फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 7:40 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के अन्य हिस्सों की तरह गुरुवार सात अगस्त को रुद्रप्रयाग में भी मौसम खुला. दिन भर रुद्रप्रयाग जनपद में अच्छी धूप खिली रही. केदारनाथ धाम में मौसम साफ रहा है. हालांकि प्रशासन ने केदारनाथ धाम व द्वितीय केदार मदमहेश्वर को नहीं खोला है. वहीं कुछ श्रद्धालु जबरन केदारनाथ धाम की ओर गए है. इसके अलावा जो यात्रा धाम और रास्ते में फंसे हुए है, उन्हें भी रेस्क्यू कर सोनप्रयाग पहुंचाया गया है.

इसके अलावा विकासखण्ड जखोली में भरदार क्षेत्र के कोटली गांव को जोड़ने वाला एक मात्र पुल पानी में डूबा हुआ है. इसी वजह से ग्रामीण गांव में ही कैद होने के मजबूर है. बता दें कि उत्तराखंड में लगातार मौसम बिगड़ रहा है. लगातार बिगड़ रहे मौसम के कारण अनेक प्रकार की आपदाएं आ रही हैं. बिगड़ते मौसम के कारण चारधाम यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिस कारण चारधाम यात्रियों के अलावा स्थानीय जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम के बिगड़ते हालातो को देखते हुये यात्रा को स्थगित भी करना पड़ रहा है. दो दिनों तक लगातार हुई बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने गुरूवार और शुक्रवार के लिये केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया. इस बीच जबरन कुछ यात्री केदारनाथ धाम गये. वहीं जो यात्री धाम से नीचे लौटे, उनको सुरक्षित तरीके से सोनप्रयाग पहुंचाया गया.

केदारनाथ पैदल मार्ग का हाल. (ETV Bharat)

केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग की सबसे बुरी स्थिति गौरीकुंड के निकट बन गयी है. यहां पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर व मलबा गिर रहा है, जिस कारण यहां पर दुर्घटना का अधिक खतरा पैदा हो गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं तो नीचे से उफान पर आई मंदाकिनी नदी बह रही है. ऐसे में यदि कोई बोल्डर की चपेट में आकर खाई में गिरता है तो उसका बच पापा संभव नहीं है.

इसके अलावा बरसाती मौसम में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग अन्य कई स्थानों पर भी डेंजर बन गया है. इधर, केदारनाथ यात्रा के साथ ही मदमहेश्वर धाम की यात्रा को भी दो दिनों के लिये स्थगित किया गया है. मदमहेश्वर पैदल यात्रा मार्ग पर मोरखंडा नदी में आवाजाही के लिये बनाया गया. लकड़ी का अस्थाई पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है, जिस कारण यहां पर ट्राली से आवाजाही हो रही है. हालांकि नदी के बढ़ते कटाव के कारण ट्राली के आधार स्तम्भों को भी खतरा पैदा हो गया है.

उफान पर मंदाकिनी नदी (ETV Bharat)

ग्रामीण घरों में कैद: विकासखण्ड जखोली के अंतर्गत भरदार क्षेत्र के कई गांव इन दिनों आपदा की मार झेल रहे हैं. अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण भरदारी गाड़ में भी पानी बढ़ गया है. जिस कारण पैदल आवाजाही वाले पुल तक पहुंचने वाला मार्ग जलमग्न हो गया है. ऐसे में ग्रामीण व स्कूली नौनिहाल घरों में कैद हैं. खासकर बीमार लोगों को स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

