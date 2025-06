ETV Bharat / state

बंद हुई JK फैक्ट्री की 2500 करोड़ की जमीन पर KDA ने लिया कब्जा, अराफात समूह को किया बेदखल - KDA ACTION

जिला प्रशासन की कार्रवाई ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 25, 2025 at 8:04 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 8:57 AM IST 3 Min Read

कोटा : डीसीएम रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया में बंद हुई जेके फैक्ट्री की जमीन को समझौते के तहत में मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (APPL) को दी गई थी. इस पर 18 साल में भी उद्योग स्थापित नहीं करने पर जिला कलेक्टर ने जारी की गई सभी 7 लीज को निरस्त कर दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन, उद्योग विभाग राजस्व विभाग और कोटा विकास प्राधिकरण ने मिलकर कार्रवाई की है. इस जमीन पर एपीपीएल को बेदखल करते हुए कब्जा ले लिया है. यह जमीन 227.15 एकड़ है, यानी यह जमीन करीब 99 लाख स्क्वायर फीट है, जिसकी कीमत वर्तमान बाजार भाव में 2500 करोड़ है. कंपनी प्रबंधन ने इसे गैरकानूनी और एकतरफा कार्रवाई बताया है. जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा है कि शर्तों की पालना नहीं करने पर जिला प्रशासन में ही इस जमीन पर कब्जा लिया है. कोटा विकास प्राधिकरण ही इस पर आगे की प्लानिंग करेगा. एपीपीएल समूह के युसूफ लीलमवाला का कहना है कि हमारे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई की गई है. यह पूरी तरह से एक पक्षीय एक्शन हुआ है. हमने नोटिस का जवाब दे दिया था. हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हमारे पास था, लेकिन इसे भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया. सरकार और प्रशासन रोजगार की बात कर रही है, लेकिन हमारे ऑफिस को बंद कर 75 लोगों को बेरोजगार किया है. पढ़ें. अतिक्रमण पर बड़ा प्रहार: कोटा में 100 करोड़ की 65 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण, कच्चे पक्के मकान तोड़े

16 को नोटिस 7 दिन होते ही कार्रवाई : जिला प्रशासन का कहना है कि मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर लगातार उद्योग संचालित नहीं कर मजदूरों का भुगतान नहीं करने और उनका शोषण करने की शिकायतें मिली थी. इसको देखते हुए सरकार ने राज्यहित व जनहित में कंपनी की सभी 7 लीज निरस्त करते हुए कब्जा वापस ले लिया गया है. इससे कंपनी की मनमानी से पीड़ित श्रमिकों को न्याय मिला है. लाडपुरा तहसीलदार राजवीर यादव ने एपीपीएल समूह से कब्जा छुड़ाकर कोटा विकास प्राधिकरण व उद्योग विभाग को दे दिया गया है. इसके लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई है. जिला प्रशासन ने 16 जून को कंपनी को 7 दिन की मोहलत देते हुए लीज निरस्त का नोटिस थमा दिया, जिसकी मियाद पूरी होने पर कार्रवाई की. कोटा विकास प्राधिकरण के कार्रवाई करते हुए अपने ताले लगा दिए हैं. इसके अलावा कंपनी के बोर्ड हटाकर केडीए संपत्ति होने के बोर्ड लगा दिए हैं. फैक्ट्री में जाने और आने के सभी रास्तों पर दरवाजों पर ताले लगाकर सील कर दिए. पुलिस सुरक्षा में हुई इस कार्रवाई में शहर आला अधिकारी मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट ने माना था रीको के विभाजन को अवैध : मैसर्स अराफात पेट्रोकेमिकल प्राइवेट लिमिटेड को इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए 2007 में राज्य सरकार ने 7 लीज दी थी. कंपनी को एक साल में ही उद्योग शुरू करने थे, लेकिन 18 वर्ष बाद भी कंपनी ने कुछ भी नहीं किया है. एपीपीएल कंपनी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल 2023 को दिए गए निर्णय में भी कंपनी ने रीको से करवाए गए उप-विभाजन को अवैध करार दिया गया था. तब से ही मजदूर यूनियन कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर संघर्षरत थी.

