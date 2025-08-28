कानपुर: यूपी के कानपुर शहर की 50 लाख से अधिक आबादी के लिए विकास प्राधिकरण की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. शहर में पहली बार कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की ओर से मेडिसिन सिटी, नॉलेज पार्क, ईवी पार्क व एमएसएमई पार्क का तोहफा दिया जाएगा.

इसके लिए केडीए अफसरों ने खाका खींच लिया है. कानपुर के आउटर एरिया में 1059 एकड़ जमीन को चिह्नित कर ली गई है. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने दावा किया है कि दो माह के अंदर जमीनों का अधिग्रहण करने के बाद निर्माण कार्य को शुरू करा दिया जाएगा.

केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल. (Video Credit; ETV Bharat)

केडीए अफसरों का पिछले कई माह से ग्राम समाज व अपनी जमीनों के चिह्नांकन का काम जारी था. अब, नगर नियोजक विभाग की ओर से परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए ले आउट भी बना लिया गया है. केडीए के आला अफसरों ने बताया, इस पूरी कवायद में लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

10 हजार को मिलेगा रोजगार: केडीए के अफसरों ने बताया, कानपुर में मेडिसिन सिटी, नॉलेज पार्क समेत अन्य पार्कों के बनने से निवेशक कानपुर आएंगे. एमएसएमई पार्क के अंतर्गत मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क समेत अन्य कवायद होगी. इससे जहां लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, वहीं एक अनुमान के मुताबिक 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा.

कानपुर शहर को मिलेगी विकास की राह: इसके साथ ही शहर के विकास में इन परियोजनाओं की भूमिका अहम होगी. कानपुर में पिछले कई सालों से मेडिसिन सिटी, नॉलेज पार्क बनाए जाने को लेकर जनप्रतिनिधि चर्चा करते रहे हैं. मगर अब केडीए की ओर से वह जमीन पर बनते दिखेंगे.

एक नजर में मेडिसिन सिटी

स्थान: डिफेंस कॉरिडोर के आसपास भीमसेन में

क्षेत्रफल: 100 एकड़

लागत: 360 करोड़ रुपए

सुविधाएं: मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल, चिकित्सीय उपकरण निर्माण, दवा बाजार

एक नजर में नॉलेज पार्क

स्थान: आईआईटी कानपुर के पास नारामऊ में

क्षेत्रफल: 359 एकड़

लागत: 890 करोड़ रुपए

सुविधा: बच्चों के लिए एजुकेशन हब, एक ही स्थान पर दुकान, कॉलेज, कोचिंग सेंटर आदि.

एक नजर में ईवी पार्क

स्थान: डिफेंस कॉरिडोर के आसपास भीमसेन में

क्षेत्रफल: 500 एकड़

लागत: 700 करोड़ रुपए

सुविधा: इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए, ई-वाहनों की बिक्री होगी.

एक नजर में मेगा एमएसएमई पार्क

स्थान: डिफेंस कॉरिडोर के आसपास भीमसेन में

क्षेत्रफल: 100 एकड़

लागत: 294 करोड़ रुपए

सुविधा: मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क आदि का निर्माण होगा.

